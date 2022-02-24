Dolar 14, Euro 16 Sterlin 19 TL’nin üzerinde

Dün piyasaların kapanışına doğru 13,80’in üzerine tırmanan dolar/TL, bu sabah saatlerinde küresel gelişmelere ve güçlenen ABD Doları’nın etkisiyle 14 lirayı aştı.

Dolar 14.20 TL’yi aştı

Güne 13,8263 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 13:04 itibarıyla %2,78 artışla 14,2008 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 13,7030, en yüksek 13,8746 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 13,8183 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 01.02.2022 tarihinde 13,2626 ile son bir ayın en düşük, 24.02.2022 tarihinde ise 14,2389 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 14,2008 TL‘ye karşılık gelmektedir.

Euro 16 TL’yi aştı

Güne 15,6724 ile başlayan Euro kuru, saat 13:02 itibarıyla %2,36 artışla 16,0281 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,5259, en yüksek 15,7577 seviyelerini gören Euro, günü 15,6728 seviyesinde kapattı. Euro, 31.01.2022 tarihinde 14,8692 ile son bir ayın en düşük, 24.02.2022 tarihinde ise 16,1342 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 16,0281 TL‘ye karşılık gelmektedir.

Sterlin 19.22 TL