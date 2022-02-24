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Mehmetali Deniz rekorla şampiyon

24 Şubat 2022
Mehmetali Deniz
Mehmetali Deniz





KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Powerlifting Milli Takımı sporcusu Mehmetali Deniz Türkiye Şampiyonu oldu.

Mehmetali Deniz – 93 kilo master +40 yaş squat Türkiye rekoru elde ederek, 250 kg (eski  Turkiye rekor 240 kg), bench  press 160 kg, deadlift 290 kg ve toplamda 700 kg kaldırarak Türkiye şampiyonu olmayı başardı.




Vur Yektaoğlu-105 kilo  kategorisinde; spuat  255 kg, bench pres 177.5 kg, deadlift 280 kg toplam 712.5 turkiye ikincisi olmayı başardı.



Türkiye Şampiyonasında 460 sporcu arasında mücadele veren ülkemiz sporcuları, geleceğin olimpik branşı olma yolunda ilerleyen Powerlifting alanında da elde ettikleri başarılı sonuçlarla, fırsat verilirse neler yapabileceklerini göstererek ülkemizi gururlandırdılar.



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24 Şubat 2022


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