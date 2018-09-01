PES 2019 sonunda piyasaya çıktı

1. PES 2019’un Türkiye fiyatı ne kadar?

Oyun severlerin merakla beklediği PES 2019’un PS4 ve Xbox One için belirlediği fiyatlar belli oldu.

Ön satış fiyatı olarak; PES 2019’un PS4 sürümünün 179 TL’lik fiyat etiketi ile sunulması beklenirken, Xbox One için belirlenen fiyatın ise 152 TL olduğu açıklandı.