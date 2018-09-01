PES 2019 demo sürümü yayınlandı. İşte oyunun Türkiye fiyatı ve eklenen yeni özellikler…
Popüler futbol oyunu PES için bekleyiş sona erdi! PES 2019 sonunda piyasaya çıktı.
Yenilenmiş top fiziği, yepyeni oyuncu dayanıklılık sistemi, pas ve şut animasyonları derken son yılların en sağlam spor oyunlarından biri ile karşımıza çıkmaya hazırlanan KONAMI, bugün itibarı ile PS4, Xbox One ve PC oyuncuları için oyunu satışa sundu.
1. PES 2019’un Türkiye fiyatı ne kadar?
Oyun severlerin merakla beklediği PES 2019’un PS4 ve Xbox One için belirlediği fiyatlar belli oldu.
Ön satış fiyatı olarak; PES 2019’un PS4 sürümünün 179 TL’lik fiyat etiketi ile sunulması beklenirken, Xbox One için belirlenen fiyatın ise 152 TL olduğu açıklandı.
2. MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/8.1/10 – 64bit
CPU: Intel Core i5-3470 / AMD FX 4350
RAM: 4 GB
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 670 / AMD Radeon HD 7870
Ekran Kartı Hafızası: 2 GB
DirectX: 11.0
Boş Sabit Disk Alanı: 30 GB
Çözünürlük: 1280×720
3. ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/8.1/10 – 64bit
CPU: Intel Core i7-3770 / AMD FX 8350
RAM: 8 GB
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 760 / AMD Radeon R9 270X
Ekran Kartı Hafızası: 4 GB
DirectX: 11.0
Boş Sabit Disk Alanı: 30 GB
Çözünürlük: 1920×1080