Dün 4 bölgede huzur operasyonu yapıldı

Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele polis müdürlükleri sorumluluk sahalarında, dün, asayiş ve trafik operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında bölgelerde faaliyet gösteren kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar, gece kulüpleri, bet ofisleri, terk edilmiş binalar, suç işleme oranı yüksek yerler ile alkollü içki satışı yapılan iş yerleri kontrol edildi.

Kontroller kapsamında kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 28 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise, bin 273 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen toplam 232 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.