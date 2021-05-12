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Perseverance bir zamanlar göl olan eski kraterin tabanını incelemeye başlayacak

12 Mayıs 2021
Perseverance mars göl krater





NASA’dan yapılan açıklamada, Mars uzay aracı Perseverance robotik kolu ile, bir zamanlar göl olan eski kraterin tabanını incelemeye başlayacağı bildirildi.





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12 Mayıs 2021


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