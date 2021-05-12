İsrail’in Gazze’ye saldırıları sürüyor: Can kaybı 53’e yükseldi

İsrail savaş uçakları, Gazze’nin merkezinde sivillerin kaldığı ve basına ait ofislerin bulunduğu 9 katlı binayı bombaladı. Hala devam eden saldırılar da can kaybı 53’e yükselirken 320 kişi yaralandı.
RUSYA’DAN ARABULUCULUK TEKLİFİ
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin, Filistin ve Ürdün Büyükelçileri ile yaptığı toplantında, Moskova’nın İsrail ile Filistin barış süreci çabalarını hızlandırmaya hazır olduğunu yineledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Rus tarafı, uluslararası arabuluculardan Orta Doğu Dörtlüsü tarafından sunulan yardım fırsatları da dahil olmak üzere bu alandaki çabaları daha da yoğunlaştırmaya hazır olduğunu yineledi” ifadeleri kullanıldı.
KUDÜS VE GAZZE’DEKİ OLAYLAR
Gazze Şeridi’ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi’nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00’e kadar süre tanımıştı.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah’tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail’e çok sayıda roket fırlatmıştı.
Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik “Surların Muhafızı” adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.
İsrail ordusunun saldırılarında şimdiye kadar 13’ü çocuk 53 Filistinli hayatını kaybetyti, 320 kişi yaralandı.