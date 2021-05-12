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İsrail’in Gazze’ye saldırıları sürüyor: Can kaybı 53’e yükseldi

12 Mayıs 2021
İsrail gazze hava saldırısı





İsrail savaş uçakları, Gazze’nin merkezinde sivillerin kaldığı ve basına ait ofislerin bulunduğu 9 katlı binayı bombaladı. Hala devam eden saldırılar da can kaybı 53’e yükselirken 320 kişi yaralandı.





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12 Mayıs 2021


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