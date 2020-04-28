DünyaManşetTeknolojiUzay

Pentagon, UFO görüntüleri yayınladı

28 Nisan 2020
UFO

Pentagon’dan UFO görüntüleri ile ilgili çok konuşulacak bir açıklama geldi. Kurum UFO görüntüleri yayınladı. Daha önce yayınlanan görüntülerdeki uçan cisimlerle ilgili “tanımlanamayan uçan nesneler” ifadesi kullanıldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), donanma pilotlarının görev sırasında kayda aldıkları UFO (Unidentified Flying Object – Tanımlanamayan Uçan Obje)  olduğu iddia edilen uçan cisimlere ilişkin görüntüleri resmen yayınladı.

Pentagon, daha önce özel bir şirket tarafından yayınlanan görüntülerdeki uçan cisimlerle ilgili “tanımlanamayan uçan nesneler” ifadesini kullandı.

Yayınlanan üç videodan ilkinin 2004, diğer ikisinin 2015’te kaydedildiği belirtilirken, görüntülerin kamuoyunu aydınlatmak amacıyla paylaşıldığının altı çizildi.

Videolardaki uçan cisimlerin niteliğine yönelik bilgi olmadığı ve bunların tanımlanamayan statüde kalmaya devam ettikleri belirtildi.

Geçtiğimiz dönemde Amerika Birleşik Devletleri’nin Savunma Bakanlığının 2007-2012 yılları arasında bir UFO tanımlama  programını fonladığı belirlenmişti.

ufo

UFO KARELERİNİN GİZEMİ ONLARCA YILDIR ÇÖZÜLEMİYOR

Onlarca yıldır tartışma konusu olan ve UFO’ların varlığını kanıtladığı iddia edilen fotoğrafların sırrı aradan geçen zamana rağmen hala çözülmüş değil.

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), geçtiğimiz aylarda 1950 ve 60’lı yıllarda ABD’de tavan yapan UFO gözlemlerinin arkasında “gizli uçak denemelerinin” yer aldığını belirtmişti.

CIA’den yapılan bu açıklamaya rağmen aralarında 1957 yılında Kaliforniya’daki Edwards Hava Üssü’nde görev yapan bir pilotun çektiği karenin de bulunduğu UFO fotoğrafları hala tartışmaların merkezinde yer alıyor.

UFO
Colorado 1929

Colarado (ABD), 1929.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Tatar,Belediyeler Birliği Kriz Yönetimi Kurulu üyeleriyle görüştü

Tatar,Belediyeler Birliği Kriz Yönetimi Kurulu üyeleriyle görüştü

27 Nisan 2020
Photo of Özersay: Hedefimiz öncelikle kapalı devre bir sistemle açılmaktır

Özersay: Hedefimiz öncelikle kapalı devre bir sistemle açılmaktır

27 Nisan 2020
Photo of Vaka sayısı 3 milyonu geçti

Vaka sayısı 3 milyonu geçti

27 Nisan 2020
Photo of KTÖS: Çocukların yüksek yararını düşünmeliyiz

KTÖS: Çocukların yüksek yararını düşünmeliyiz

27 Nisan 2020
Photo of Milletvekillerine Covid – 19 testi yapıldı

Milletvekillerine Covid – 19 testi yapıldı

27 Nisan 2020
Photo of Bir haftada 447 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Bir haftada 447 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

27 Nisan 2020
Photo of Perşembeden itibaren yağmurlu hava geliyor

Perşembeden itibaren yağmurlu hava geliyor

27 Nisan 2020
Photo of Müşteri, iflasa direnen lokantaya devletten aldığı 1200 dolarlık yardım çekini bahşiş olarak bıraktı

Müşteri, iflasa direnen lokantaya devletten aldığı 1200 dolarlık yardım çekini bahşiş olarak bıraktı

27 Nisan 2020
Photo of Kanber: Hükümet önlem almazsa kriz derinleşecek

Kanber: Hükümet önlem almazsa kriz derinleşecek

27 Nisan 2020
Photo of Çin 24 saatte 3 yeni vaka duyurdu

Çin 24 saatte 3 yeni vaka duyurdu

27 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı