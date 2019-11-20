Pencereden evre girdi, kadını dövdü parasını aldı

KKTC’de öğrenci vizesi ile ikamet eden Diler Naji Fato, darp, kasti hasar ve mülke tecavüz suçlarından tutuklandı ancak teminata bağlanarak serbest bırakıldı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da kadına şiddet uyguladığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Diler Naji Fato, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Murat Plevne, zanlı Dıler Najı Fato’nun darp, kasti hasar ve mülke tecavüz suçlarından tutuklandığını belirtti.

Plevne, 16 Kasım 2019 tarihinde, saat 02.30 sıralarında zanlının sevgilisi Ş.K’nin evine açık olan yatak odası penceresinden girip, kadını ciddi şekilde dövdüğünü ve 4 bin 700 TL değerindeki cep telefonunu yere vurup kırdığını mahkemeye aktardı.

Plevne, üniversite öğrencisi olan zanlının davalarında hazır bulunması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.