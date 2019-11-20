Darp ve mülke tecavüzden yargılanacak

Lefkoşa’da eski sevgilisini dövdüğü gerekçesi ile tutuklanan zanlı Yunus Emre Köylü, dün çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da eski sevgilisini dövdüğü gerekçesi ile tutuklanan zanlı Yunus Emre Köylü, dün yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Murat Plevne, zanlı Yunus Emre Köylü’nün 14 Kasım 2019 tarihinde, saat 07.00 sıralarında eski sevgilisi İ.T.’nin yeni sevgili edindiği gerekçesi ile dövdükten sonra kadının yaşadığı evden çıkmayarak mülke tecavüz suçunu işlediğini aktardı.

Plevne, KKTC’de üniversite öğrencisi olan zanlının davalarında hazır bulunması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 20 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.