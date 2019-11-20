Kıbrıs

Güvenlik görevlisine yakalandı

20 Kasım 2019

YDÜ öğrencisi Mustapha Isa Ahmad, kampuste bulunan yurt odasında hintkeneviri ile yakalandı. Olay polise bildirildi, zanlı tutuklanarak dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı

Evrim KAMALI

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü içerisinde gerçekleştirilen rutin kontrollerde yurt odasında uyuşturucu madde bulunan zanlı Mustapha Isa Ahmad tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Ozan Özder, zanlı Mustapha Isa Ahmad’ın YDÜ kampüsünde bulunan ve ikamet ettiği yurt odasında 15 Kasım 2019 tarihinde, güvenlik görevlileri tarafından yapılan rutin kontrolde metal tütün kutusu içinde 2 gram 515 miligram ağırlığında hintkeneviri bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, davalarında hazır bulunması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması ve 10 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

 



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