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Erkek şiddetinin sonu cezaevi

20 Kasım 2019

Lefkoşa’da eski eşine şiddet uyguladığı gerekçesi ile tutuklanarak mahkemeye Radik Urazembetov, davaları görüşülünceye kadar hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da eski eşine şiddet uygulayan zanlı Radik Urazembetov tutuklanarak dün yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Murat Plevne, zanlı Radık Urazembetov’un 18 Kasım 2019 tarihinde, saat 12.00 sıralarında eski eşi R.T.’nin “erkeklerle görüştüğü” gerekçesi ile dövdüğünü anlattı. Polis memuru Plevne, turist statüsündeki zanlının aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını, kaydederek davalarında hazır bulunması için tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının 15 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

 



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