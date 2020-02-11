Pegasus’un kaptan pilotu uçuş sırasında bilincini kaybetti

Son dakika haberine göre Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçak kazasının ihmaller zincirleri aydınlatılmadan Pegasus ile ilgili bir skandal haber daha geldi.

Pegasus Hava Yolları’na ait Viyana-İstanbul seferini yapan PC 902 sefer sayılı uçağın kaptan pilotu, saat 10.40’ta Viyana’dan kalkış yaptıktan hemen sonra bilincini kaybetti. Uçakta korku dolu anlar yaşanırken devreye ikinci pilot girdi. Pilot, Sabiha Gökçen Havalimanı Kule ekibi ile kurduğu bağlantı ile saat 14.41’de uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı’na indirmeyi başardı. Uçağın havadaki korku dolu anları pistteki amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. 5 Şubat’ta meydana gelen uçak kazasında da 183 kişiyi taşıyan Pegasus’a ait uçak pistten çıkmıştı. Üç parçaya ayrılan uçakta üç kişi hayatını kaybetmişti.

Pegasus Hava Yolları’na ait PC 902 sefer sayılı uçağın kaptan pilotu, Viyana Havalimanı’ndan kalkış yapar yapmaz bilincini kaybetti. Uçak, yardımcı pilot tarafından kulenin yardımıyla Sabiha Gökçen Havalimanı’na indirildi. Uçağın havalimanına indirilmesinin ardından pilot acilen hastaneye kaldırıldı. Pilotun hayati tehlikesinin olup olmadığı henüz bilinmiyor.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Uçak 10.40’ta Viyana’dan havalandı. İstanbul’a 14.35’te varması beklenen uçakta kalkış sonrası her şey olağan gidiyordu. Uçak inişe hazırlanırken, kaptan pilot rahatsızlandı. Pilotun bilincini yitirmesi ile tüm sorumluluk yardımcı pilota geçti. Kule ile temasa geçen pilot zorlu iniş için insiyatif aldı. Kulenin başarılı yönlendirmesi ile olası bir faciadan dönüldü.

6 GÜN ÖNCEKİ KAZADA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

5 Şubat Çarşamba günü İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkarak parçalandı. İkisi bebek ve altı kişilik mürettebat dahil toplam 183 kişinin bulunduğu uçak, deniz üzerinden havalimanına iniş yaparken piste tutunamadı. 30 metre yüksekten düşen ve karayolu yakınlarına savrulan uçaktaki üç kişi hayatını kaybetti. Kaza sırasında uçak üç parçaya bölündü.