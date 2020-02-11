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Burcu: Kin ve öfkeyle başlatılan saldırıların vardığı noktayı acı ve ibretle izliyoruz

11 Şubat 2020

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bir gazetecinin kendi üslubu içinde ve kısaltılarak yayınlanan röportajından sonra kabartılan kin ve öfkeyle başlatılan saldırıların vardığı noktanın, taraflarınca acı ve ibretle izlendiğini söyledi.

Burcu, adı hep dürüstlükle birlikte anılan bir liderin dürüstlüğünü sorgulamanın dayanaksız ve samimiyetsiz bir yaklaşım olduğuna dikkat çekerek, uzun yıllardır halkının güven duyduğu bir kişinin dürüstlüğünü ölçmeye muktedir olan tek makamın, onu yıllardır takip eden ve yakından tanıyan halkından başkası olmadığını vurguladı.

Burcu yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yıllardır çeşitli görevlerde toplumuna hizmet ettiğine işaret ederek, “Halkının kendisine duyduğu güven, dürüst ve samimi kişiliğinin eseridir. Siyasal yaşamı boyunca hep halkından destek almıştır ve halkından başka hiç kimseye hizmet etmemiştir” dedi.

Burcu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“HAKARETLER VE TEHDİTLER UTANÇ VERİCİ BİR BOYUTA ULAŞMIŞ DURUMDA”

“Sayın Türkiye Dışişleri Bakanının, Cumhurbaşkanımızı ‘terör destekçisi’ olarak suçlayacak kadar ileri gitmesinden sonra, Türkiye televizyonlarında Cumhurbaşkanımıza aleni ölüm tehditleri savuracak rahatlıkta programcılar bile türemiştir. Hakaretler ve tehditler utanç verici bir boyuta ulaşmış durumdadır.

Hatırlanacağı gibi Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz 2016 akşamı Türkiye’deki devlet içinde yuvalanan terör örgütünün organize ettiği darbe teşebbüsüne, sonucu daha belli değilken açıkça tepki koyan ilk kişi olmuştu.
Bunu kamuoyu ile paylaşmakla yetinmeyerek; Türkiye Cumhurbaşkanına ulaşmaya çalışmış, bunun mümkün olmaması üzerine Türkiye Dışişleri Bakanını telefonla arayıp darbeye karşı destek ve dayanışmasını belirtmişti.

Cumhurbaşkanımızı şimdi terör destekçisi olmakla itham edenlerin, bütün bunları unutmuş görünmeleri hazindir.”
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın hayatı boyunca demokrasi için mücadele etmiş bir kişi olduğunu vurgulayan Burcu, dolayısıyla kendisini terörle ilişkilendirme gayretinin vahim olduğunu kaydetti.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN FITRATINDA TAHAKKÜM OLMADIĞI GİBİ YALVARMA DA YOKTUR “

Burcu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın fıtratında tahakküm olmadığı gibi yalvarma da yoktur. Kendisi her zaman samimi diyalog kurmaya özen gösteren ve açık iletişimi önemseyen bir kişidir.

Son yaşananlar eskiden beri Türkiye ile kişilikli ve eşitlikçi bir ilişki kurmanın gerekli olduğunu savunan Sayın Cumhurbaşkanımızın ne kadar haklı olduğunu bir kez daha ortaya çıkarmıştır.

“HİYERARŞİK DEĞİL EŞİT VE DOSTANE BİR İLİŞKİ”

Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye ile hiyerarşik değil eşit ve dostane bir ilişki arzu etmektedir. Bu konudaki tavrı son derece açıktır ve halkına bu vizyonla seslenmektedir. Böylesine bir ilişki hem Kıbrıslı Türklerin hem de Türkiye’nin yararınadır.

Cumhurbaşkanlığı, fırtınalar kopartılan ve düzeysiz saldırılara konu edilen röportajın ilgili bölümlerinin tam metnini hem yazılı hem de ses kaydı olarak kamuoyu ile paylaşmıştır. Bu görüşler, hem Kıbrıs Türk Halkının hem de Türkiye’nin yararını gözeten samimi düşüncelerdir.

Cumhurbaşkanımız, daha önce de çeşitli vesilelerle ifade ettiği bu görüşlerinin elbette arkasında durmuştur ve durmaya devam edecektir.”



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