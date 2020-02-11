Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Artık göz yumarak iş yapma dönemi bitmiştir” dedi. Çavuşoğlu, bakanlık müdürlerine ve memurlarına teamül halinde bugüne kadar gelmiş uygulamaların yasal kabul edip işlem yapılmayacağını söylediğini de açıkladı.

Öğrenci taşımacılığıyla ilgili sistemin istismar edildiğini belirten Çavuşoğlu, ihale gerektiğini ancak sistemin buna izin verip vermediğinin de sorulması gerektiğini kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, güncel konuşmalar yapılan bugünkü toplantısını tamamladı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’in konuşmasının ardından Meclis Genel Kurulu’nda vekiller arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Seslerin yükseldiği tartışmada kadın milletvekilleri, Meclis’teki erkek egemen halin ve eril dilin aşılmasını istedi.

TAÇOY: “VERGİNİN YÜZDE 15’İ TMK’YA”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da bunun üzerine söz alarak Taşınmaz Mal Vergisi hususunda yapılan düzenlemelere işaret etti.

Tartışılan yasa çalışmasına değinen Taçoy, mevzubahis çalışmanın, belediyelerin topladığı vergilerin yüzde 15’inin Taşınmaz Mal Komisyonu’na aktarılmasını içerdiğini kaydetti.

Çalışmanın komitede olduğunu söyleyen Taçoy, eğer bu düzenleme yanlış bulunuyorsa yapılması gerekenin komite toplantısına katılarak bilimsel verilerle birlikte bu düşünceleri paylaşmak olduğunu kaydetti

“Mutfakta çalışması olmamış bir konuyu burada gündem yapıp tartışıyoruz” diyen Taçoy, popülist yaklaşımlara gidilmemesi gerektiğini söyledi.

KOÇANA BAKILMAKSIZIN…

Taçoy sorulan bir soru üzerine de kendi görüşlerinin koçanına bakılmaksızın tüm emlaktan toplanan vergilerin Taşınmaz Mal Komisyonuna aktarılması yönünde olduğunu da dile getirdi.

HAMZAOĞULLARI: “ÖĞRENCİ TAŞIMACILIĞI YAPANLAR EYLÜLDEN BERİ ÜCRETLERİNİ ALAMADILAR”

Ardından CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları “Talebe taşımacılığı, toplu taşımacılık ve kuzeyden güneye otobüsle geçen turistler” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Öğrenci taşımacılığının ihaleyle yapılması gerektiğini söyleyen Hamzaoğulları bu işin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

Hamzaoğulları, Eylül’den bu yana taşımacılık yapan kişilerin halen ücretlerini alamadığını söyledi.

Yıllardır sıkıntı yaşanan toplu taşımacılık konusunun ciddi şekilde “ameliyat edilmesi” gerektiğini söyleyen Biray Hamzaoğulları, haksız rekabet konusunda gerekli adımların atılmasını istedi.

Parasını alamayan otobüs şoförlerinin sosyal sigortalarını ödeyemediğini söyleyen Hamzaoğulları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’na bu kişiler için herhangi bir çalışma düşünülüp düşünülmediğini sordu.

Çalışma Bakanı Sucuoğlu buna cevaben, 3 ayda bir ödemeyi içeren bir çalışmaları olduğunu kaydetti.

ÇAVUŞOĞLU: “SİSTEM İSTİSMAR EDİLİYOR”

Yanıt vermek için kürsüye çıkan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, Biray Hamzaoğulları’nın söylemlerinde kendi partisinin icraatlarını dışarıda tutulduğunu söyledi.

Sistemin istismar edildiğini belirten Çavuşoğlu, taşımacılığın ihale edilmesi gerektiğinin doğru olduğunu ancak sistemin buna izin verip vermediğinin de sorulması gerektiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, taşımacılıkta evrak eksikliği nedeniyle sözleşmelerin yapılamadığını dile getirerek durum böyleyken “Eğitim Bakanlığı ödeme yapmıyor” denilerek suçlandığını kaydetti.

Kar-İş’le sözleşmesini yapanların harcamalarını Maliye’ye gönderme kararı aldıklarını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, evraklarını tamamlayanların gününde ödemelerini alabileceğini söyledi.

“ARTIK GÖZ YUMARAK İŞ YAPMA DÖNEMİ BİTMİŞTİR”

“Artık göz yumarak iş yapma dönemi bitmiştir” diyen Nazım Çavuşoğlu, müdürlerine ve memurlarına teamül halinde bugüne kadar gelmiş uygulamaların yasal kabul edip işlem yapılmayacağını söylediğini kaydetti.

“ÖDEMEDEKİ GECİKME NEDENİ EVRAK EKSİKLİĞİ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, “Bize verilen görevi tamamen yasalara uygun şekilde yapmanın peşindeyiz. Yasal evraklarını bakanlığımıza getiren herkesin sözleşmesi gün içinde yapılmaktadır. Yasal sözleşmesi yapılanların da ödemelerinin prosedürü başlatılacaktır. Ödemelerin gecikmesinin tek nedeni, yasal evraklarını Bakanlığa sunmayan taşımacılardır” dedi.

ÇELER: “HÜKÜMET AF ÇIKARACAĞINAN VERGİLERİ DÜZGÜN TOPLAYIP DOĞRU YERDE KULLANSIN”

Daha sonra TDP Milletvekili Zeki Çeler “İDM Fonunun kullanılması ve asgari ücret” başlıklı konuşma yaptı.

Sektörel bazda taban maaş konusuna değinen Çeler, işverenin buna sıcak baktığını ancak böyle bir maaş belirlenecekse işveren ve işçi taraflarının temsilcilerinin bir araya gelmesi gerektiğini anlattı.

Ancak örneğin turizm sektöründe sendikalaşma olmadığı ve işçi tarafı temsilcisi bulunamayacağı için bu durumun mümkün olmadığını anlatan Çeler, tüm sektörlerin sendikalaşması için gerekli adımların atılması gerektiğini dile getirdi.

Özel sektördeki sendikalaşmanın kamudaki gibi olmayacağını söyleyen Çeler, özel sektörde çalışanın hakkı düzgün veriliyorsa işverenin sıkıntılı döneminde işçinin işverenin yanında olacağını kaydetti.

Ülkede sistemsizlik olduğunu söyleyen Zeki Çeler, işçiye yapılacak aylık 200 TL’lik ödemeye istinaden günü kurtarmak adına atılan adımların o günü için bir şey kurtarabileceğini ancak uzun vadede sorunları çözemeyeceğini kaydetti.

Öte yanan işçilere, İstihdam Destek Merkezi (İDM) fonu tarafından ek 750 TL maaş verilmesi ve sendikalaşmanın teşvik edilmesi yönünde öneri sunduklarını anımsatan Çeler, eğer bu öneri hayata geçirilmiş olsaydı asgari ücretle çalışanların şu anda işçi temsilcilerinin talep ettikleri rakama yakın bir maaş alır duruma gelmiş olacağını belirtti.

İDM fonunun amacı dışında kullanılmasını da doğru bulmadığını belirten Çeler “Hükümet vergi affı, ona af buna af çıkaracağına vergileri düzgün toplayıp, doğru yerlerde kullansın. Her fon kendi amacına yönelik kullanılsın” dedi.

Asgari ücretin belirlenme şeklinin değişmesinin zor ama imkansız olmadığını kaydeden Çeler, sektörel bazda temel maaşa geçilmesi gerektiğini, bunun için de tüm sektörlerde hem işveren hem işçiyi temsil edecek sendikalara ihtiyaç olduğunu kaydetti.

SUCUOĞLU: “4 BİN 300 TL VEREBİLECEK BİRİ VARSA LÜTFEN GELSİN VE FORMÜLLERİYLE ANLATSIN”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da önceki asgari ücret artışlarına işaret ederek geçen Ağustos ayında hayat pahalılığı yüzde 7,5 iken brüt 250 TL artış yapıldığını ve işçi tarafının onayıyla bu rakamın kabul edildiğini anımsatarak ancak şu an hayat pahalılığı 4,09 iken yapılan brüt 300 TL önerinin işçi temsilcisi tarafından reddedildiğine işaret etti.

Hayat pahalılığındaki düşüşe rağmen geçen defa yapılandan 50 TL fazla artış önerisinin neden reddedildiğini soran Sucuoğlu, işçi temsilcisinin 4 bin 300 TL’den bir TL geri adım atmadığını kaydetti.

“4 bin 300 TL verebilecek biri varsa lütfen gelsin ve formülleriyle anlatsın” diyen Sucuoğlu, konunun siyasallaştırıldığını söyledi.

Burada başka bir siyasi sebep aradığını dile getiren Sucuoğlu “Bu rakamlar ideal değildir ancak daha önce de ideal değilken kabul edilmişti” dedi.

İhtiyat Sandığı Değişiklik Yasa Tasarısı hakkında da konuşan Bakan Faiz Sucuoğlu, değişikliğin bir yıl için geçerli olduğunu dile getirdi, 30 milyonluk rakamın Maliye Bakanlığı’na verileceğini ve buradan ilgili projelere aktarılacağını söyledi.

ÇELER: “ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI KENDİLERİNİ ÜVEY EVLAT GİBİ HİSSEDİYOR”

Bunun üzerine yeniden söz alan TDP Milletvekili Zeki Çeler, özel sektör çalışanlarına, kendilerini üvey evlat gibi hissettirildiğini kaydetti.

Asgari ücretler üzerinden yapılan bu eylemlerin hem hükümet edenlerin hem de halkın uyanması açısından çok önemli olduğunu söyleyen Çeler, bunların yapıcı eleştiri olarak alınması gerektiğini dile getirdi.

Çeler’in konuşmasının ardından Meclis Genel Kurulu toplantısı tamamlandı. Bir sonraki toplantısı 17 Şubat Pazartesi saat 10.00’da yapılacak.