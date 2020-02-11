Güney KıbrısKıbrıs

Soğuk hava güneydeki patates fidelerine zarar verdi

11 Şubat 2020
patates

Son haftalarda etkili olan soğuk havanın, Kıbrıs’ın güneyinde 10-15 gün önce ekilen patates fidelerine zarar verdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, alınan tüm tedbirlere rağmen, özellikle sabaha yakın saatlerde sıfır dereceye düşen hava sıcaklığının, patates fidelerini çürüttüğünü ve patates üreticilerinin zarar ettiğini yazdı.

Haberde, bu senenin patates üreticileri açısından zor geçeceği, çünkü ekilen patates fidelerinin önemli bir kısmının zarar gördüğü kaydedildi.



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