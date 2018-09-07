Pazartesi eyleme devam… Araçlar çekilmeyecek

3 gündür Lefkoşa sokaklarında devam eden Hayvancılar Birliğinin eylemi az önce sona erdi

Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Baimoğluları açıklama yaparak eylemi bugünlük sona erdiklerini açıkladı.

Tarım Bakanlığı önünde açıklama yapan Naimoğluları ‘ Bugün burdan ayrılıyoruz ama araçlar kesinlikle yerinden oynamaycak’ dedi.

Naimoğluları,’ Biz uzlaşıdan yanaydık şuanda arpa’nın 1200 TL nin üzerine çıkmasını kabul etmiyoruz. Kim ne yapacaksa yapsın Pazartesine kadar açıklama yapsınlar.Biz ortaya koyduğumuz yazılı anlaşmanın arkasındayız. % 50 üzerindeki zammı kabul etmiyoruz.’ Diye konuştu.

KAYNAK : BRT