Pazardan itibaren 6 gün yağmur bekleniyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 10, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Hava DurumuManşet

Pazardan itibaren 6 gün yağmur bekleniyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Meteoroloji Dairesi pazar gününden itibaren 6 gün yağmur beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi pazar gününden itibaren 6 gün yağmur beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi 11-17 Mart tarihli hava durumu raporuna göre bölgemizin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.
En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk iki günü iç kesimler ve sahillerde 21 – 24 °C, diğer günlerde ise 17 – 20 °C dolaylarında seyretmesi beklenmektedir.
Rüzgarın, Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.


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Tags:hava durumukıbrısYağmur
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