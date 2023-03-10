Lefkoşa Girne Anayolu’nda kaza: 2 yaralı

Lefkoşa Girne Anayolu’nda bu sabah meydana gelen kazada araç sürücüleri Sinan Kabacıklı ve Cumhur Baloğlu yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre bugün saat 10:30 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu’nun 7-8’inci kilometreleri arasında, Cumhur BALOĞLU (E-49) yönetimindeki LL 380 plakalı kamyonet araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Sinan KABACIKLI (E-45) yönetimindeki LE 536 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır.

Çarpmanın etkisiyle, her iki araç yolun solunda bulunan su kanalına sürüklenerek durmuşlardır.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.