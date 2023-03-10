Creditwest Bank çalışanları doğal afet eğitimi aldı

Creditwest Bank çalışanları Sivil Savunma Teşkilatı Lefkoşa Bölge Müdürlüğü’nde Doğal Afet Eğitimi aldı. Creditwest Bank Genel Müdürlük, Creditwest Insurance ve 13 şubesinde görevli 40 çalışanın katıldığı eğitimde; deprem, yangın ve sel gibi doğal afet anlarında bireylerin nasıl davranması gerektiği ve topluluk içinde yapılması gerekenler ile ilgili geniş bilgi verildi.

Sivil Savunma Lefkoşa Bölge Amiri Salahi Gazioğlu tarafından verilen eğitimde deprem anında evde, toplu mekanlarda veya dış mekanda bireylerin yapması gerekenler, yaşam ve çalışma alanlarımızı doğal afetlere göre nasıl düzenlememiz gerektiği ile ilgili önemli bilgiler verildi. Gazioğlu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın Kuzey Kıbrıs’taki muhtemel doğal afetler ile ilgili tedbir ve çalışmaları Creditwest Bank çalışanları ile paylaştı.

Lefkoşa Bölge Amiri Salahi Gazioğlu, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın misyonu gereği tüm Kuzey Kıbrıs’taki okullarda doğal afet eğitimi verdiğini, devlet ve özel kurumlarda çalışanların da bilincini artırmak için bu gibi eğitimlere hız kesmeden devam ettiklerini de duyurdu.

46 bin 104 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 ilde büyük can ve mal kayıplarına sebep olan Türkiye’deki depremde arama kurtarma ekibinde yer almış olan Bölge amiri Gazioğlu, yaşanan felaket ile ilgili Creditwest Bank çalışanlarının sorularını da cevapladı.

Verimli geçen eğitimin ardından Creditwest Bank tarafından Sivil Savunma Teşkilatı Lefkoşa Bölge Müdürlüğü’e teşekkür plaketi takdim edildi.