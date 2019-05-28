Patron kim olacak?

Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Halkın Partisi (HP) koalisyonunda sporun başına getirilecek kişi bağlamında bazı anlaşmazlıklar yaşanıyor. Dün itibarıyla, Spor Dairesi Müdürü olarak geçmiş yıllarda 6 yıl görev yapmış olan Hüseyin Cahitoğlu’nun Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanması gündeme geldi. Cahitoğlu aynı zamanda Başbakanlık Müdürü olarak bu görevi yürütecek. Spor Dairesi Müdürlüğü’ne ise eski hakem ve Hakemler Derneği Başkanı olan Mehmet Özbilgehan’ın atanmasının konuşulması yetki çatışmasına neden oldu. Sporda en yetkili kişinin Cahitoğlu mu, Özbilgehan mı olacağı merak konusu oldu.

UBP ile HP arasında yapılan hükümet pazarlıkları sırasında geçmişte HP’den aday olan Mehmet Özbilgehan’ın Spor Dairesi Müdürlüğü’ne getirilmesi konusunda; Sporun yönetimini tamamen bırakmak istemeyen UBP böyle bir teklif sunmuştu: Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi Yönetim Kurulu Başkanı UBP’den olurken, Spor Dairesi Müdürü de HP’den olacaktı.