Spor

Yine Rum yine politika

Avrupa Futsal Şampiyonlar Ligi’nin Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde oynanacak olması Rumları hareket geçirdi

28 Mayıs 2019

 RUSLARA BASKI

Rum Kesimi, şampiyonada mücadele edecek olan Rus temsilci Dynamo Moskova’nın organizasyonda yer almaması için harekete geçti

 Tonguç KOTAK

 Avrupa Futsal Şampiyonlar Ligi’nin Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde oynanacak olması Rumları hareket geçirdi.

30 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan şampiyona öncesi Rum Kesimi, Rusya hükümetine Dynamo Moskova’nın organizasyona katılmaması için baskı yapmaya başladı.

 

Ruslar gelemeyebilir

Şampiyonada yer alacağını daha önce açıklayan Rusya’nın Dynamo Moskova takımı, KTFF yetkililerine organizasyona katılamayabileceklerini söylediler.

Yapılan araştırmalar sonucu Rus takımının turnuvada yer almaması için Güney Kıbrıs hükümeti, Rusya’nın Kıbrıs Elçiliği vasıtası ile Moskova’ya baskı uygulamaya başladı.

Dynamo Moskova takımı da şampiyonda yer alıp almaması konusunda Rusya hükümeti ile toplantıar yapıyor.

 

Şampiyona Perşembe başlıyor

KKTC’den DAÜ, Türkiye’den ODTÜ, Fransa’dan Saint Gilles ve Katalnya’dan da Ripoll mücadele edecekleri şampiyonada Dynao Moskova’nın yer alıp almayacağı konusu ise henüz belirsiz.

Dyanmo Moskova’nın gelmemesi halinde 30 Mayıs Perşembe akşamı saat 17.00’de ev sahibi Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin Rus ekibi ile oynayacağı açılış maçının ne olacağı merak konusu oldu.

 

Etiketler


İlgili Makaleler

Patron kim olacak?

28 Mayıs 2019

Avrupa Orient Doğu-Batı Dostluk Rallisi KKTC’de

27 Mayıs 2019

900 bin TL sahibine teslim edildi

27 Mayıs 2019
RDÜ’nün Kenya’lı atletleri

RDÜ’nün Kenya’lı atletleri Atatürk Spor Tesisleri’nde çalışmalara başladı

27 Mayıs 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı