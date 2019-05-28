Yine Rum yine politika

RUSLARA BASKI

Rum Kesimi, şampiyonada mücadele edecek olan Rus temsilci Dynamo Moskova’nın organizasyonda yer almaması için harekete geçti

Tonguç KOTAK

Avrupa Futsal Şampiyonlar Ligi’nin Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde oynanacak olması Rumları hareket geçirdi.

30 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan şampiyona öncesi Rum Kesimi, Rusya hükümetine Dynamo Moskova’nın organizasyona katılmaması için baskı yapmaya başladı.

Ruslar gelemeyebilir

Şampiyonada yer alacağını daha önce açıklayan Rusya’nın Dynamo Moskova takımı, KTFF yetkililerine organizasyona katılamayabileceklerini söylediler.

Yapılan araştırmalar sonucu Rus takımının turnuvada yer almaması için Güney Kıbrıs hükümeti, Rusya’nın Kıbrıs Elçiliği vasıtası ile Moskova’ya baskı uygulamaya başladı.

Dynamo Moskova takımı da şampiyonda yer alıp almaması konusunda Rusya hükümeti ile toplantıar yapıyor.

Şampiyona Perşembe başlıyor

KKTC’den DAÜ, Türkiye’den ODTÜ, Fransa’dan Saint Gilles ve Katalnya’dan da Ripoll mücadele edecekleri şampiyonada Dynao Moskova’nın yer alıp almayacağı konusu ise henüz belirsiz.

Dyanmo Moskova’nın gelmemesi halinde 30 Mayıs Perşembe akşamı saat 17.00’de ev sahibi Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin Rus ekibi ile oynayacağı açılış maçının ne olacağı merak konusu oldu.