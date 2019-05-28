Güzel melodiler sahneyi sardı

LEFKOŞA’DA GİZEM&UTKU İKİLİSİ:

Ülkemizin sevilen ikilisi Gizem ve Utku, Lefkoşa’daki No: 3’te sahne alarak birbirinden güzel şarkılarla konuklara keyifli bir gece yaşattı

Ülkemizin sevilen ikilisi Gizem ve Utku, geçtiğimiz akşam Lefkoşa’daki No:3’ün sesi oldu. Başarılı performansı ve güzel şarkılarıyla beğeni kazanan ikili gecenin keyfini çıkaran konukların kulaklarının pasını sildi.

Ağırlığı yumuşak, gönül okşayan şarkılardan oluşan repertuvarlarıyla sohbetin tadını muhabbete taşıyan Utku ve Gizem konuklara yüreği sıcak, keyfi serin bit program yaşattı. Geceye katılan konuklar bir yandan içeceklerini yudumlarken diğer yandan da şarkılara eşlik etti.