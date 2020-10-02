Patates üreticilerine ek destek ödemesi yapıldı

Patates üreticilerine pandemi dönemindeki mağduriyet nedeniyle ek destek ödemesi yapıldı

Başbakan Ersin Tatar, patates üreticileri ile yapmış olduğu toplantıda pandemi döneminde Patates üretiminde daralan piyasa ve arz talep dengesinin bozulması yanında satış miktarında ve fiyatlarında düşüşler meydana geldiği ve ülkemizin değerli bir tarım ürünü olan patates üretiminin sekteye uğramaması için neler yapılabileceği değerlendirilmişti. Yaşanan bu düşüşün giderilmesi ve patates üreticilerinin sıkıntılarının aşılması için Başbakan Ersin Tatar Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile konuyu değerlendirerek ve bu sıkışıklığın derhal giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması talimatını vermiştir.

Bu çerçevede , Patates tohumluk tedariki, Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) sorumluluğunda yapılarak, üreticilere ektirilmiştir. Patatesin, ülkemizin önemli bir tarım ürünü olması ve temel tüketim maddelerinin başında gelmesi nedeniyle çiftçilerimizin gelecek yıllarda da patates üretimden kopmadan, devamlılığın sağlanması ve pandemi dönemindeki mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla 181 patates üreticisine, 876.280 TL ek destek ödemesi yapılmıştır.

Ödemeler, TÜK kontrolünde, Aralık 2019 tarihinde ithali gerçekleştirilip

üreticiye dağıtılan ve üretimi yapılan tohumluk her 25 kiloluk çuval başına 40 TL üzerinden hesaplanarak üreticilerimize destek şeklinde yapılmıştır. Üreticilerimiz, destek ödemelerini bugünden itibaren bankalarından alabilirler.