Covid-19 testi sırasında kafatası duvarı delindi

ABD’de bir kadının Covid-19 sürüntü testi yapılırken kafatası duvarı delindi.
ABD’de 40’lı yaşlarındaki bir kadına yeni tip corona virüs (Covid-19) sürüntü testi yapıldığı sırada kafatası duvarı delindi.
Vakayla ilgili ayrıntılar, “JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery” dergisinde yayımlandı.
Iowa’da yaşayan kadının, sürüntü testi yaptırdığı sırada kafatasını koruyan duvarın yırtılmasıyla beyin omurilik sıvısı burnundan akmaya başladı.
BAŞ DÖNMESİ, METALİK TAT, IŞIĞA DUYARLILIK
Kadın, baş ağrısı, baş dönmesi ve kusma şikayetlerinin yanı sıra boynunun sertleştiği, metalik bir tat aldığı ve ışığa karşı hassasiyet geliştirdiği şikayetleriyle doktora başvurdu. Vakayı inceleyen Iowa Üniversitesinde görevli doktor Jarrett Walsh ve ekibi, yapılan testlerde, kadının kafatasının altında delik açıldığını gördü.