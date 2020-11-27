Parti liderleri bu akşam yemekte buluşuyor

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde parti başkanları ile bu akşam bir yemekte buluşacak.

Mecliste temsil edilen tüm parti başkanlarının katılacağı yemek saat 18:00’de Valide Hanım Konağı’nda olacak.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner ise yemeğe katılmayacağını açıkladı.

CTP’nin partilere sunduğu 7 maddelik ilkeleri

1-Sağlık alanında acil bir kriz masası kurulacak. Kriz masası, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Üst Kurul’a asla müdahale etmeyecek, ilaç ve aşı çalışmalarını takip edecek, eylem planını hazırlayacak.

2- Ekonomide kriz masası kurulacak. Turizm, yükseköğrenim ve inşaat sektörleri başta olmak üzere krizden çıkış planlarını belirleyecek.

3- Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda gerekli değişiklikler yapılacak.

4- İstihdamlarla ilgili münhal koşulları, fırsat eşitliği kapsamında “Yasa ile” düzenlenecek. İstihdamlarla ilgili tartışmalar, parti listelerine göre istihdamlar sona erecek.

5- Kamu reformu konusunda “parça parça çözüm” yolu izlenecek, kurulacak hükümet döneminde birkaç madde ile ilk adım atılacak. Öncelikle, dairelerdeki Müdürlük mevkii, üçlü kararname ile atanmaktan çıkartılacak, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından atanacak. Bu sayede kurumsal hafıza korunacak.

6- Vatandaşlık ve beyaz kimlik konularına nokta konulacak, çalışmalar bitirilecek.

7- Kurulacak hükümet kurulduktan 10 gün içinde mali tabloyu şeffaf şekilde açıklayacak.