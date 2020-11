Michael Jordan aşevlerine 2 milyon dolar bağışladı

NBA’in efsane ismi Michael Jordan, The Last Dance adlı belgeselinden elde ettiği geliri ülke çapında aşevi ağı olan Feeding America isimli sivil toplum kuruluşuna bağışlayacağını duyurdu.

Daha önce yeterince yardım yapmamakla suçlanan 57 yaşındaki basketbolcu, Feeding America’nın Carolinas ve Chicago şubelerine toplam 2 milyon dolar bağışladı.

Feeding America’nın sosyal medya hesabından Jordan’a bağışı için teşekkür edildi.

Forbes, Jordan’ın 10 bölümlük The Last Dance belgeselinden 4 milyon dolar kazandığını açıklamıştı. Jordan daha önce belgeselden elde edeceği tüm kazancını yoksul çocuklar için çalışan Friends of the Children için bağışlayacağını duyurmuştu.