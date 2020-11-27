Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kupada 5. tur karşılaşmaları 15, 16, 17 Aralık’ta kuraya seri başı olarak giren takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

Kura çekimine 4. turu geçen 26 takım, geçen sezon kupayı kazanan Trabzonspor ile bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye’yi temsil eden Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Galatasaray katıldı.

İşte 5. tur eşleşmeleri: