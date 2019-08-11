Parasızlık bayramın tadını kaçırdı

Dar gelirli için bu sene de kalabalık bayram sofrası kurmak hayal oldu. 2 bin 984 TL asgari ücretle çalışan vatandaş, dört kişilik ailesiyle evde bayram yemeği yemek için 389.12 TL harcayacak

EN MÜTEVAZI SOFRA BİLE PAHALI: Havadis’in, market ve pazardaki en uygun fiyatlara göre maliyetini hesapladığı, mütevazı bayram sofrasında, ekmek, çorba, pilav, salata, yoğurt ve tavuk eti ile birlikte meşrubat var. Kırmızı et olmayan en mütevazı bayram sofrasın maliyeti 146.12 TL

İŞİN İÇİNE KIRMIZI ET GİRERSE: Tavuk yerine kırmızı et tercih edilen bir bayram sofrasında en uygun fiyatıyla 75 TL’den iki kg pirzola, kilosu 6.50 TL’den iki kg patates ve ortalama 105.00 TL’den bir kg baklava eklediğinizde ise maliyet 389.12’ye yükseliyor

SOSYAL AKTİVİTEYE PARA YOK: Bir akşamlık bayram sofrasının maliyeti bile dar gelirli vatandaşı zorlarken, eğlenceye de bütçe kalmıyor. Dört kişilik bir ailenin sinema bileti maliyeti 68.00 TL iken, yanında alınacak patlamış mısır ve içecekle birlikte toplam maliyet 96.00 TL’ye çıkıyor

ZAM ANLAM İFADE ETMİYOR: Asgari ücrete son gelen 250 TL’lik artış, 389.12 TL’lik bir bayram sofrası ile 96.00 TL’lik bir sinema eğlencesini bile karşılamazken, bir akşamlık bayram yemeyi ve sosyal aktivitenin toplam maliyeti, asgari ücretin neredeyse yüzde 20’sine denk geliyor

Pınar BARUT

İnananlar için büyük öneme sahip olan Kurban Bayramı geldi çattı. Kurban kesmek isteyenler için kurbanlık fiyatları el yakarken, bayramın şanından olan kalabalık aile yemeklerinin maliyeti de vatandaşı zorluyor.

Havadis, evde kurulacak bayram sofralarının maliyetini araştırdı. Ortaya çıkan sonuçlar ise asgari ücretle geçinen dar gelirli için yine hüsran.

Kurban Bayramı’nın şanından olan et ağırlıklı bayram sofrası kurmak, kurban kesemeyen veya dağıtılan kurban etlerinden faydalanamayan vatandaş için çekirdek aileyle kurulacak en mütevazı bayram sofrası bile cep yakar durumda.

Kalabalık bayram sofrası ise dar gelirli için neredeyse hayal.

Etsiz sofra bile cep yakıyor

Havadis’in, market ve pazardaki en uygun fiyatlara göre maliyetini hesapladığı, normal bir akşam yemeği tarzındaki mütevazı bayram sofrasında, ekmek, çorba, pilav, salata, yoğurt ve tavuk eti ile birlikte meşrubat var.

Çorba için alınacak bir paket mercimek 5.90 TL iken, içine girecek salça 6.99 TL, soğanın kilosu ise 3.90 TL. Pilav için alınacak bir paket pirinç 5.60 TL’yi bulurken, salata için kullanılacak marul 3.75 TL, domates 3.89 TL, salatalık 2.99 TL, maydanoz 1.90 TL, sarma ise 5.60 TL’den satılıyor.

En uygun fiyatıyla yoğurt 8.90 TL, yemekler için kullanılacak zeytinyağı 23.30 TL ve bir paket tuz ise 1.80 TL’den fiyatlandırılıyor.

Buna göre henüz içine tavuk eti, meşrubat ve meyve girmemiş, sadece çorba, pilav ve salatadan oluşan mönünün maliyeti 74.72 TL’yi buluyor.

Bu mönüye 25.00 TL’den bir tam tavuk ve 6.00 TL’den iki meşrubat, 5.25 TL’ye iki adet ekmek, 9.75 TL’den bir kg elma, 10.50 TL’den bir kg şeftali ve 9.10 TL’den bir kg erik eklendiğinde ise kırmızı et olmayan bir akşamlık en mütevazı bayram sofrasın maliyeti 146.12 TL’ye çıkıyor.

İşin içine et ve tatlı girerse…

İçinde normal bir akşam yemeğindeki gibi sadece çorba, pilav, salata, yoğurt, tavuk eti ve meyve olan bir bayram sofrası 146.12 TL’yi bulurken, masaya bir de et ve tatlı girince maliyet bir hayli artıyor.

Tavuk yerine kırmızı et tercih edilen bir bayram sofrasında en uygun fiyatıyla 75 TL’den iki kg pirzola, kilosu 6.50 TL’den iki kg patates ve ortalama 105.00 TL’den bir kg baklava eklediğimizde ise maliyet 389.12’ye yükseliyor.

Sadece dört kişilik bir çekirdek ailenin kırmızı eti, meyvesi ve tatlısı olan bir akşamlık bayram yemeği maliyeti bu derece yüksek olunca, kalabalık bayram sofraları da hayal oldu.

Dar gelirliye bayram değil

Sadece bir akşamlık bayram sofralarının en mütevazı şekilde hazırlanmış olanının maliyeti bile bir çekirdek aile için zorlayıcı olurken, dar gelirli vatandaşın bayram da eğlenceye de bütçesi kalmıyor.

Bayramda gidilecek bir sinemanın, dört kişilik bir aile için bilet maliyeti kişi başı 17.00 TL’den 68.00 TL, yanında alınacak dört patlamış mısır ve içecekle birlikte toplam maliyeti ise 96.00 TL.

Asgari ücrete son gelen 250 TL’lik artış, 389.12 TL’lik bir bayram sofrası ile 96.00 TL’lik bir sinema eğlencesini bile karşılamazken, bir akşamlık bayram yemeyi ve sosyal aktivitenin toplam maliyeti, asgari ücretin neredeyse yüzde 20’sine denk geliyor.