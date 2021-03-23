Pandemide çalışanlara ücretsiz yemek kaldırıldı

Pandemide görev alan sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek uygulaması 24 Mart tarihinden itibaren durduruldu.

Sağlık Bakanlığı’nın hastanelere gönderdiği yazı ile Maliye Bakanlığı’nın 24 Mart 2021 tarihinden itibaren pandemiyle mücadelede öngörülen ücretsiz yemek servislerinin durdurulacağı duyuruldu.

Paylaşım şöyle:

17 Şubat 2021 tarihinde YTKD müdürlüğünce taraflarına iletilen Maliye Bakanlığı ilgili genelgesi uyarınca 24 Mart 2021 tarihinden itibaren PANDEMIDE MÜCADELEDE öngörülen ücretsiz yemek servislerinin durdurulacağı ve nöbete kalan tüm personelin ücretini ödeyip yemek alabileceği SAYGIYLA bilgimize sunulmuştur…..!!!!!!