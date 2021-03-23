Baybars: Denetim zincirinde aksaklık yaşanması halinde bulaş artabilir

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısında ilk olarak Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşlarına yer verildi.

İlk olarak Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun 22 Mart tarihinde aldığı 62. maddenin uygulanmasına ilişkin kararı onaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. İlgili karar Genel Kurul’da zaruri hallerde konuşma yapan vekillere, konu ile ilgili cevap vermek için Başbakan, ilgili bakan ya da bir milletvekiline 10 dakikayı aşmamak kaydıyla konuşma yapma hakkı veriyor.

Daha sonra ev karantinası, pandemi nedeniyle konulan kurallar ve kurallara uyulmaması halinde uygulanacak cezaları da içeren Bulaşıcı Hastalıklar Değişiklik Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesi ele alındı.

Baybars

HP milletvekili Ayşegül Baybars, yasa değişikliğinin ev karantinası ve bu çerçevede yapılacak denetimleri de içerdiğine işaret etti.

Denetim zincirinde aksaklık yaşanması halinde bulaşın artabileceğini belirten eden Baybars, bu konudaki detayların yasada daha geniş yer alması gerektiğini söyledi.

Cezaların nasıl işleyeceği konularında açıklık olmadığını anlatan Baybars, cezaların caydırıcılığı anlamında uygulamada yaşanan sıkıntıların da ele alınması gerektiğini ifade etti, bu konulardaki düşüncelerini komitede de ifade edeceklerini kaydetti.