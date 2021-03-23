Akıncılar-Kiracıköy arasında kadın cesedi bulundu

Akıncılar – Kiracıköy arasındaki açık alanda kadın cesedi bulundu. Olayla ilgili 32 yaşında Mısır uyruklu bir kişi tutuklandı.

Kıbrıs Rum basınında yer alan haberlere göre, Kiracıköy-Akıncılar arasındaki tarla içerisinde tespit edilen kadın cesedi ile ilgili yetkililerin alarma geçtiği kaydedildi.

Cesedin yabancı uyruklu bir kadına ait olduğu ve ceset üzerinde traktörden kaynaklanan yaralar bulunduğu bildirildi.

Kıbrıs Rum polisinin olay yerinde araştırmaları sürüyor. Öte yandan, BM’nin de olay yerine gittiği öğrenildi.

Mısır uyruklu bir kişi tutuklandı

Olay yerinde araştırmalarını sürdüren polis tarafından yapılan açıklamada, 32 yaşında Mısır uyruklu bir kişinin tutuklandığı bildirildi.

Adli tıp doktorları: Ceset mumyalanmış bir durumda

Olay yerine giden adli tıp doktorları ceset üzerinde gerçekleştirdikleri araştırmada cesedin “mumyalanmış” halde olduğunu kaydettiler.