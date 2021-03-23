Erhüman: Kabul edeni de ziyaret edeni de cezalandırmak gerek

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısında ilk olarak Başkanlığın Genel Kurul’a sunuşlarına yer verildi.

İlk olarak Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun 22 Mart tarihinde aldığı 62. maddenin uygulanmasına ilişkin kararı onaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. İlgili karar Genel Kurul’da zaruri hallerde konuşma yapan vekillere, konu ile ilgili cevap vermek için Başbakan, ilgili bakan ya da bir milletvekiline 10 dakikayı aşmamak kaydıyla konuşma yapma hakkı veriyor.

Daha sonra ev karantinası, pandemi nedeniyle konulan kurallar ve kurallara uyulmaması halinde uygulanacak cezaları da içeren Bulaşıcı Hastalıklar Değişiklik Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesi ele alındı.

ERHÜRMAN

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman söz aldı. İçinden geçilen dönemin, belirli risklerin alınmasını gündeme getirdiğini söyleyen Erhürman, çok dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

Bu riskin alınacağı dönemde caydırıcı cezaların önem arz ettiğini anlatan Erhürman, bu nedenle tasarıya olumlu oy vereceklerini belirtti.

Öte yandan bazı konulara dikkat çeken Erhürman, ikinci madde üçüncü fıkrada “yetkililer” ifadesinin daha detaylı şekilde tanımlanması gerektiğini belirtti.

Kapatma yaptırımını uygulama yetkisinin kimde olduğunun daha net bir şekilde yasada belirlenmesi gerektiğini kaydeden Erhürman, bu yetkinin ağır bir yetki olduğunu, alt düzeydeki bürokrata uygulatılamayacağını söyledi.

Erhürman üçüncü maddenin ç bendinde “yurttaşlara” şu miktar ceza kesilir dendiğini, bu ifadenin değişmesi gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan esas meselenin uygulamayı ihmalin suç haline getirilmesi olduğunu anlatan Erhürman, örneğin ev karantinasında ortaya çıkabilecek ihmallerin açık şekilde tanımlanması ve buna göre cezaların belirlenmesi gerektiğini anlattı.

Örneğin ev karantinasında olan birine gidecek misafirlerin virüsün yayılmasına neden olabileceğini kaydeden Erhürman bu durumun suç haline getirilmesi, kabul edeni de ziyaret edeni de cezalandırmak gerektiğini söyledi.