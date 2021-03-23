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Darknete sahte aşı pasaportu ve test sonucu pazarı

23 Mart 2021
sahte aşı pasaportu





“Darknet” olarak bilinen internet ortamlarında yeni tip coronavirüs (Covid-19) aşıları, sahte aşı pasaportları ve negatif test sonuçlarının satıldığı bildirildi.





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23 Mart 2021




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