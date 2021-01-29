Pandemi merkezindeki hasta sayısı 105’e yükseldi

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 28 Ocak tarihinde pandemi merkezindeki hasta sayısı 88 iken bugün açıklanan verilerde bu rakam 105’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli son 24 saatte 45’i yerel 47 covid-19 vakası tespit edildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 28 Ocak tarihinde pandemi merkezindeki hasta sayısı 88 iken bugün açıklanan verilerde bu rakam 105’e yükseldi. Son 24 saat içinde 17 kişi daha tedavi edilmek üzere pandemi merkezine alındı. Covid-19 için düzenlenen toplam 140 hastane yatağının 105’i doldu.

24 kişi taburcu edildi

Son iki günde 92’si yerel 94 covid-19 vakası tespit edilirken pandemi merkezi ve karantina otellerinde tedavisi tamamlanan sadece 24 hasta taburcu edildi.

28 Ocak tarihinde pandemi otellerinde takip edilen hasta sayısı 263 iken bugün açıklanan verilere göre bu rakam 277’ye yükseldi. 24 yatak kapasiteli yoğun bakım servisinde ise 9 hasta tedavi görüyor.

3-5 gün yetersiz

Pandemi merkezinde görev yapan sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm sağlık örgütlerini pandemi merkezindeki yatak kapasitesinin dolma riski ve yetersiz personel eksikliğinin altını çizerek 3-5 gün kapanmanın yetersiz olacağının altını çizdi.

Pilli de yetersiz dedi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de yayınlanan “Manşet +” programında covid-19 ile mücadele konusunda açıklamalarda bulundu. Pilli, “Bazı çevreler kızabilir ama ben açık sözlüyüm. Bazı şeyleri önceden söylerim. Bu salgını 7 günde kontrol altına almazsın. Sırf gösteriş olsun diye kapanmak olmaz. En az 21 güne ihtiyaç var. 7 günde vakaların düşmesi, 7-14 günde azaltılması ve 14-21 arasında kontrol altına alınması gerekiyor. Sokağa çıkma yasağı başladıktan sonra, bulaşan kişiyi en az 7 gün sonra tespit edebiliyoruz” dedi.

Pilli, her gün 3-5 vakanın bile düşmesinin sağlık yükü açısından önemli olduğunu söyledi. Bakan Pilli, “Hemşire ve doktor ihtiyacı olduğunun farkındayız. 10 doktor daha başlayacak. Özelde çalışan doktorlar bize yardım edebilecekleri konusunda çağrıda bulundu. Doktor sıkıntısı olursa gerekirse ben ve müdürlerim de çalışacaktır” dedi.