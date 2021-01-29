Botticelli’ye ait tablo 2021’in müzayede rekorunu kırdı

Sandro Botticelli’nin 15. yüzyılda yapılan Madalyon Tutan Genç Adam (Young Man Holding a Roundel) adlı tablosu, İngiltere’nin başkenti Londra merkezli Sotheby’s Müzayede Evi tarafından çevrimiçi şekilde satışa sunuldu. Pandemi sebebiyle açık artırma rakamlarının düşük seyrettiği günlerde 80 milyon dolara satılacağını öngörülen tablo 92 milyon dolara alıcı bularak 2021’in satış rekoru kırdı.

15. yüzyılda yapılan Madalyon Tutan Genç Adam adlı tablonun, Botticelli gibi birçok sanatçının patronu olan Florentinalı asilzade Medici’ye ait olduğu sanılıyor.