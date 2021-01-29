Botticelli’ye ait tablo 2021’in müzayede rekorunu kırdı

\u0130talyan R\u00f6nesans Ressam\u0131 Sandro Botticelli'ye ait Madalyon Tutan Gen\u00e7 Adam (Young Man Holding a Roundel) adl\u0131 tablo 92 milyon dolara al\u0131c\u0131 bularak 2021'de bir m\u00fczayedede sat\u0131lan en pahal\u0131 eser unvan\u0131n\u0131 ald\u0131.\r\n\r\n\r\nSandro Botticelli'nin 15. y\u00fczy\u0131lda yap\u0131lan Madalyon Tutan Gen\u00e7 Adam (Young Man Holding a Roundel) adl\u0131 tablosu, \u0130ngiltere'nin ba\u015fkenti Londra merkezli Sotheby\u2019s M\u00fczayede Evi taraf\u0131ndan \u00e7evrimi\u00e7i \u015fekilde sat\u0131\u015fa sunuldu. Pandemi sebebiyle a\u00e7\u0131k art\u0131rma rakamlar\u0131n\u0131n d\u00fc\u015f\u00fck seyretti\u011fi g\u00fcnlerde 80 milyon dolara sat\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fclen tablo 92 milyon dolara al\u0131c\u0131 bularak 2021'in sat\u0131\u015f rekoru k\u0131rd\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n15. y\u00fczy\u0131lda yap\u0131lan Madalyon Tutan Gen\u00e7 Adam adl\u0131 tablonun, Botticelli gibi bir\u00e7ok sanat\u00e7\u0131n\u0131n patronu olan Florentinal\u0131 asilzade Medici'ye ait oldu\u011fu san\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTablonun New York'ta emlak i\u015fleriyle milyarder olan ve ge\u00e7en y\u0131l \u00f6len Sheldon Solow'a ait oldu\u011fu yolunda \u00e7ok say\u0131da haber yap\u0131ld\u0131. Forbes'a g\u00f6re Solow'un toplam serveti 4.4 milyar dolar civar\u0131nda.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTablo, bir d\u00f6nem d\u00fcnyan\u0131n en \u00e7ok ziyaret edilen sanat m\u00fczelerinden New York'taki Metropolitan Sanat M\u00fczesi ile Washington'daki Ulusal Sanat Galerisi'nde de sergilenmi\u015fti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nBug\u00fcne kadar \u0130talyan R\u00f6nesans Ressam\u0131 Sandro Botticelli'ye ait bir m\u00fczayedede sat\u0131lan en pahal\u0131 eser 10.4 milyon dolarla "The Rockefeller Madonna" adl\u0131 tablo olmu\u015ftu.\r\n\r\n\r\n\r\n