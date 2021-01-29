Sanat

Botticelli’ye ait tablo 2021’in müzayede rekorunu kırdı

29 Ocak 2021
Young Man Holding a Roundel



İtalyan Rönesans Ressamı Sandro Botticelli’ye ait Madalyon Tutan Genç Adam (Young Man Holding a Roundel) adlı tablo 92 milyon dolara alıcı bularak 2021’de bir müzayedede satılan en pahalı eser unvanını aldı.





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29 Ocak 2021


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