Napolyon Bonapart’ın notları 1 milyon euroya satışta

Napolyon’un 74 sayfalık notları, 1815’teki Waterloo Savaşı’ndaki yenilgisinin ardından sürgüne gönderildiği St Helena adasında sadık yardımcısı General Henri-Gatien Bertrand’a yazdırdığı belirtildi.

1821’de ölen ünlü imparatorun notlarda birkaç düzeltme yaptığı ve bazı sözcüklerin üstünü çizip küçük yazılarla açıklamalar eklediği görülüyor.

Öte yandan Napolyon notlarda kendisinden “Ben” diye birinci tekil şahıs olarak değil, “İmparator” şeklinde bahsediyor. Napolyon’un Rusya ve Avusturya’ya karşı savaştığı Austerlitz Savaşı’ndaki stratejisi hâlâ en iyi taktik olarak kabul ediliyor.