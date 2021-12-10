Paletli ekskavatörlerin tipleri

Paletli ekskavatörler bir tür hafriyat makinesidir. Bir şasi içeren standart bir tasarımla karakterize edilen, operatör istasyonu ve zemini kazmak için kullanılan kova şeklinde bir alettir.

Bu makinenin ayırt edici bir özelliği paletlerin varlığıdır. Paletlerin yardımıyla makine şantiyede hareket eder. Paletli ekskavatör, maksimum iş gücü tasarrufu ile büyük miktarda hafriyat işinin yapılması gereken alanlar için ideal bir seçimdir. Bu makineler, dünya çapındaki birçok satıcının paletli ekskavatörleri için ilanların yanı sıra çeşitli orijinal ekipman ve yedek parça ilanları da içeren Machineryline özel portalında geniş bir yelpazede bulunabilir.

Paletli ekskavatörlerin uygulama alanları

Paletli ekskavatörler inşaatta vazgeçilmezdir. Genellikle tarım, ağaç kesme, sanayi ve belediye uygulamalarında kullanılırlar. Bu makineler ayrıca yol yapımı veya onarım ve kurtarma operasyonlarında da talep görmektedir.

Paletli ekskavatörler ayrıca aşağıdaki görevler için de kullanılır:

Zemin, temeller için hafriyat inşaası ve kalıcı bina ve yapıların montajı;

Tesisat hendeklerinin kazılması;

Yolların yanındaki hendek ve dolgu yapıları;

Sert, kayalık ve donmuş zemini kazmak veya gevşetmek;

Dökme malzemelerin yüklenmesi ve boşaltılması;

Rezervuarların temizlenmesi;

Çelik yapıların taşınması;

Binaların ve yapıların yıkımı.

Paletli ekskavatörlerin avantajları:

Araziden iyi geçebilme. Makine arazide ve asfaltsız yollarda sorunsuz hareket edebilmektedir. Manevra kabiliyeti. Makine dar alanlarda zorlanmadan dönebilmekte ve çalışma gövdesini 360° hareket ettirebilmektedir. Güvenilirlik. Makine, zorlu koşullara kolayca dayanabilir ve ağır yükler altında çalışır. Kullanım çok yönlülüğü. Makine, çeşitli görevleri yerine getirmesini sağlayan birçok aksesuarla donatılmıştır. Akıllı tasarım, zorlu arazilerde hareket etmesini kolaylaştırır.

Paletli ekskavatörlerin sınıflandırılması ve seçim özellikleri

Paletli ekskavatörler, kullanım alanlarına göre şu şekilde ayrılır:

Madencilik;

Kazucu;

İnşaat;

Taş ocağı.

İnşaat araçları en yaygın özel ekipman türüdür. Bu makineler, hafriyat, binaların sökülmesi ve yükleme-boşaltmayı içeren çeşitli görevleri yerine getirebilir.

Güç ünitesinin tipine bağlı olarak, aşağıdaki paletli ekskavatör türleri vardır::

elektrikli;

dizel;

karışık tip.

Bu tür makineler genelde benzinli motorlarla donatılmaz. Bunun nedeni, bunun gibi birimlerin düşük yakıt verimliliği ve güç çıkışıdır.

Çalışma prensibi açısından paletli ekskavatörler döngüsel veya devamlı olabilir. Kabin ve bomun bulunduğu platformun dönüş özelliklerine bağlı olarak, bu tür makineler tam dönüşlü ve kısmi dönüşlü olarak ayrılır.

Kova sayısı, tekli ve çok kovalı kovalara bölünmüştür. İkinci tip, belirli işler, hendek ve çukur kazma için kullanılır. Makine ayrıca parça sayısına göre de sınıflandırılır. 2 kanallı, 4 kanallı ve 8 kanallı modelleri mevcuttur. En yaygın olanı, bir çift parçaya sahip versiyonlardır. Manevra kabiliyetine ve araziden iyi geçebilme yeteneğine göre ayrılırlar.

Bir paletli ekskavatör satın alırken, boyutu, güç, hareket hızı ve toplam ağırlık olmak üzere temel teknik özelliklerine dikkat edin. Kovanın tasarımı ve hacmi ile yedek ekipmanın mevcudiyeti de önemlidir. Ayrıca, makinenin geçirgenliğini etkileyen alt takım tipini de göz önünde bulundurmalısınız.