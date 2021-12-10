Benli: En geniş ortak paydamız Türkiye ile işbirliği, dayanışma ve karşılıklı saygıdır

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli , Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimler’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’u ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi, Kıbrıs’ın demokratik gelişimine saygısını ifade etti, tüm KKTC yurttaşları ve Kıbrıslı Türklerin kendi geleceğini belirleme iradesine verdiği önemli dile getirdi.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli de gerek Kıbrıs sorununun çözümü, gerekse yerel yönetim vizyonu açısından ortak hedeflerinin güvenli ve çağdaş bir gelecek olduğunu söyledi.

Kıbrıs’ta BM’nin ve uluslararası toplumun da onaylayacağı çözümden yana bir siyasetin hem Kıbrıslı Türklerin, hem Türkiye’nin önünü açacağını belirten Ahmet Yalçın Benli, Türkiye’yle her anlamda diyalog ve işbirliğini önemsediklerini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Ankara’daki genel merkezinde yer alan görüşme samimi bir atmosferde gerçekleşti.

“Yerel Yönetim vizyonumuz dönüşüm, çağdaşlık ve ilerlemedir” diyen Ahmet Yalçın Benli, özellikle yüksek yaşam standardında hizmet sunmak için çalıştıklarını belirtti. Yenilikçi ve insan odaklı belediyecilik için gerek Avrupa, gerekse Türkiye’de tüm işbirliği imkânlarını kullandıklarını anlatan Benli, “Güzel kentlerde, mutlu insanlar üretiyor, paylaşıyor, çabalıyoruz” dedi.

Türkiye’den farklı siyasi partiler, uzmanlar ve sivil toplumla diyaloğun kendileri için son derece kıymetli olduğunu anlatan Benli, yakın geçmişte AKP’den üst düzey isimleri Gönyeli’de misafir ettiklerini anlattı.

Benli, “Sizleri de kentimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız” dedi.

Benli, “Kıbrıslı Türklerin en geniş ortak paydası Türkiye’yle işbirliği, dayanışma ve karşılıklı saygıdır. Tarihin her sürecinde olduğu gibi sevgi bağlarımızı güçlü tutarak, çağdaş bir geleceğe birlikte yürümekten, ortaklaşmaktan, eşitlik ve saygıyla deneyimlerimizi paylaşmaktan mutluluk duyacağız” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimler’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da “Diyalog ve işbirliğimizi sürdürelim” dedi.