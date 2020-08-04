Özyiğit’ten Ankara’ya sert tepki: Şiddetle kınıyorum

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit Başbakan Ersin Tatar, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın Ankara’ya davet edilmelerine şiddetli tepki gösterdi ve “davet edeni de daveti kabul edenleri de şiddetle kınıyorum” dedi.

Özyiğit, mecliste yaptığı konuşmada 3 partinin koalisyon kurma görüşmeleri yaptığını ve çatı adayı çıkarmaya çalıştıklarını belirterek “Ankara’nın buna dahil olması iç işlerimize müdahaledir” şeklinde konuştu.

“Biz Türkiye’nin alt yönetimi değiliz, burada kendi kendimizi yöneten bir demokrasi inşa etmeye çalışıyoruz derken, Türkiye’yi yönetenler alt yönetim olduğumuzu ispat edercesine iç işlerimize, seçimlerimize karışıyorlar” diyen Özyiğit sözlerini şöyle bitirdi: “Artık yeter, bu durum kabul edilemezdir ve tepki gösterilmelidir. Davet edeni de daveti kabul edenleri de şiddetle kınıyrum…”