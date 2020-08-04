Dünya

Çin’de çekirge sürüsü 10 bin hektardan fazla alanı istila etti

4 Ağustos 2020
çekirge istilası

Çin’in güneybatısında 10 bin hektardan fazla alan çekirge sürülerinin istilasına uğradı.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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