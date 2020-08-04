Çin’de çekirge sürüsü 10 bin hektardan fazla alanı istila etti

\u00c7in\u2019in g\u00fcneybat\u0131s\u0131nda 10 bin hektardan fazla alan \u00e7ekirge s\u00fcr\u00fclerinin istilas\u0131na u\u011frad\u0131.\r\n\r\n\r\nXinhua ajans\u0131n\u0131n haberine g\u00f6re, \u00fclkenin g\u00fcneybat\u0131s\u0131ndaki Y\u00fcnnan eyaletinde Pu\u2019\u0131r ve \u015ei\u015fuangbanna Day \u00f6zerk ili ile 9 il\u00e7ede, 10 bin 389 hektarl\u0131k alan \u00e7ekirge s\u00fcr\u00fclerinin istilas\u0131na maruz kald\u0131.\r\n80 B\u0130N K\u0130\u015e\u0130 HAREKETE GE\u00c7T\u0130\r\nHava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n g\u00f6\u00e7 halindeki \u00e7ekirge s\u00fcr\u00fclerini b\u00f6lgeye \u00e7ekti\u011fi belirtilen haberde, yerel yetkililerin insans\u0131z hava ara\u00e7lar\u0131yla (\u0130HA), biyolojik ve kimyasal b\u00f6cek ila\u00e7lar\u0131yla \u00e7ekirgelere m\u00fcdahale etti\u011fi belirtildi. Bununla birlikte \u00e7ekirgelerle m\u00fccadele i\u00e7in 80 bin ki\u015finin de harekete ge\u00e7irildi\u011fi ifade edildi.\r\n\r\nBir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon \u00e7ekirge, her g\u00fcn 150 kilometre yol katedebiliyor ve sadece bir g\u00fcnde 35 bin ki\u015fiye yetecek g\u0131day\u0131 t\u00fcketebiliyor. \u00c7in\u2019den \u00f6nce Pakistan, Hindistan ve \u0130ran \u00e7ekirge s\u00fcr\u00fclerinin istilas\u0131na u\u011fram\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n