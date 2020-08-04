Serdar Denktaş “Ankara’ya davet krizini” değerlendirdi

Demokrat Parti eski Genel Başkanı, Lefkoşa Milletvekili ve cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş “Ankara’ya davet krizini” Havadis’e değerlendirdi ve “görüntü şık değil” dedi.

Serdar Denktaş UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar ile DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın Ankara’ya davet edilmesiyle ilgili ortaya çıkan tartışmalar çerçevesinde “davetin ne üzerine olduğunu öğrenmek lazım, herhalde bir açıklama yapılacak” şeklinde konuştu.

Denktaş, Havadis’e şunları söyledi: “Görüntü şık değil, Hiç böyle bir yöntem kullanılmamıştı. Bu davet kamuoyunda seçimlere müdahale olarak algılandı. Bekleyip göreceğiz. Toplantıdan sonra gerekli açıklamalar yapılacak herhalde. Bu açıklamalar çerçevesinde konuşacağım.”