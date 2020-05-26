Özyiğit: Yetersizliklerin sebebi ciddiyetsiz yönetim anlayışıdır

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir takım eleştirilerde bulundu. KKTC- TC İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması’nı AA’dan öğrendiğini ve eğitim, sağlık sistemi gibi konuların sebebini ciddiyetsiz yönetim anlayışı olarak yorumladı.
İşte o paylaşım:
KKTC- TC İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması’nın bugün imzalanacağı önce Anadolu Ajansı (AA) tarafından duyuruldu, ardından da protokol öğle saatlerinde imzalandı. Özetle kendi geleceğimiz ile ilgili bir programı halkımız ve meclisimiz AA’dan öğrenmiş oldu.
Hükümetin hem içeriği, hem de protokolün imza tarihini son ana kadar sır gibi saklamasının nedeni ne olabilir sorusunu halka bırakıyorum.
Protokolle ilgili önceden bilgi verilmediği ve imzalar atılana kadar da açıklama yapılmadığı için içerikle ilgili görüşlerimizi daha sonra detaylı incelemenin ardından yapacağız ama şu an için söyleyebileceğim sadece tek bir şey var:
Bu halkın yıllarca kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya sahip olmamasının, eğitim sağlık altyapılarının yetersiz olmasının, ormanlarımızı mahveden yangınları önleyici adımları bile atamayışımızın altında tam da bu ciddiyetsiz yönetim anlayışı yatmaktadır.