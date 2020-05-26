Özyiğit: Yetersizliklerin sebebi ciddiyetsiz yönetim anlayışıdır

İşte o paylaşım:

KKTC- TC İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması’nın bugün imzalanacağı önce Anadolu Ajansı (AA) tarafından duyuruldu, ardından da protokol öğle saatlerinde imzalandı. Özetle kendi geleceğimiz ile ilgili bir programı halkımız ve meclisimiz AA’dan öğrenmiş oldu.

Hükümetin hem içeriği, hem de protokolün imza tarihini son ana kadar sır gibi saklamasının nedeni ne olabilir sorusunu halka bırakıyorum.