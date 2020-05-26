Türkiye

Türkiye’de virüsü yenen hasta sayısı 122 bine yaklaştı

Koronavirüs salgınının kontrol altına alındığı Türkiyede düşüş trendi devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 28 hasta hayatını kaybetti, 948 yeni vaka tespit edildi. Tedavisi tamamlanan 1492 hasta ise taburcu edildi.

26 Mayıs 2020
Türkiye
Türkiye


Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu kişisel Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre; son 24 saatte 28 hasta hayatını kaybetti. 19 bin 853 test yapılırken, 948 yeni vaka tespit edildi. Açıklanan son verilerin ardından Türkiye’de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 397’ye, toplam vaka sayısı ise 158 bin 762’ye yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 121 BİNİ AŞTI

Bakan Koca’nın paylaştığı verilerde iyileşen hasta sayısındaki artış ise dikkat çekti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan bin 492 hasta daha taburcu olurken, toplam iyileşen hasta sayısı 121 bin 507’ye ulaştı.

ENTÜBE HASTA VE YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYISI

Yoğun bakımdaki hasta sayısı ve solunum cihazına bağlı (entübe) hasta sayısı da her geçen gün azalıyor. Bakanlığın verilerine göre, toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 739’a, toplam entübe hasta sayısı ise 338’e düştü.

Türkiye tablo

“İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA ÖNEMLİ BİR ARTIŞ VAR”

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu açıkladığı paylaşımında, “İyileşen hasta sayısında, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve Entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir.” ifadelerini kullandı.

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