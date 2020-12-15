Özyiğit: Yeni hükümet bir öncekinin hatalarından ders almalı

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit sosyal medyadan yaptığı açıklamada Sağlık Üst Kurulu’nun dün açıkladığı kararların karmaşaya neden olduğunu,yeni hükümetin bir önceki hükümetin hatalarından ders alması gerektiğini söyledi. Özyiğit’in açıklaması şöyle;

Sağlık Üst Kurulu’nun dün açıkladığı kararlar belli oluyor ki bir kargaşaya sebep oldu. Oysa bu konuda yeni hükümet bir öncekinin hatalarından ders almalı. Güven duygusu olmadan bu krizler maalesef aşılmaz; gördük, yaşadık.

Bunun için de insanlara bir kararın neden alındığının, bazı kesimlere uygulanıp bazılarına neden uygulanmadığının veya bir karardan dolayı doğacak mağduriyet için ne önlemler alınacağının net bir şekilde anlatılması gerekiyor. Eğer anlatılamıyorsa zaten ortada net bir sorun var demektir.

Mağduriyetlerin karşılanması yani ekonomik anlamda insanlarımızı koruma kısmı zaten çok eksik. Bu gerçeği de maalesef yaşadık gördük. 1500 TL’ler bile aylardır verilmiyor.

Ülkemizde muhtıra gibi kararlar yayınlanıyor. Ardından da kimse çıkıp insanlara makul bir açıklama yapmıyor. Alınan kararların çoğu yerinde olsa bile bazı tutarsızlıklar içerdiği de bir gerçektir. Mağduriyetlerin nasıl karşılanacağı noktası eksikse veya aynı alandaki işletmelerin biri açıkken diğeri kapatılırsa insanlarımız da haklı olarak ya isyan ediyor, ya da birbirine düşüyor. İlgili kesimlerle istişare ile ortak akılla daha adil sonuçlar yaratılabilinir.

Halbuki, hükümetler tam da bu kaos ve karmaşalar yaşanmasın diye kuruluyor. Makam araçlarına binmek için değil