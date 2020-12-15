31 hayvan ve bitki türünün nesli tükendi

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği Tehdit Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi’nde yapılan bir güncellemeyle, 31 hayvan ve bitki türünün neslinin tükendiğini açıkladı. Birlik, en az 35 bin 765 türün ise yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.
BALIK TÜRLERİ AŞIRI AVLANMA SEBEBİYLE YOK OLDU
Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, köpekbalığı ve balık türlerinin aşırı avlanma ile yok edildiğini, kurbağaların ise mantarlarda bulunan bulaşıcı bir hastalıkla neslinin tükendiğinin altını çizdi. Birlik, Orta ve Güney Amerika’daki 22 kurbağa türünün de, tehlike altında olduğunu, hatta bir bölümünün muhtemelen soylarının tükenmiş olduğunu belirtti.
Uluslararası Doğayı Koruma Birliği Biyoçeşitliliği Koruma Grubu’nun küresel direktörü Dr. Jane Smart, Amazon Nehri’nde bulunan bir tatlı su yunusu türü olan Tucuxi’nin, aşırı avlanma, iklim değişikliği ve kirlilik nedeniyle soyunun tükendiğini belirtirken dünya çapında canlı türlerinden en az 35 bin 765 türün ise yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunun altını çizdi.
MEŞE AĞAÇLARI YOK OLMA RİSKİ ALTINDA
Avrupa Kıtası’nın en büyük kara memelisi olan ve özellikle Rusya, Polonya ve Beyaz Rusya’da yaşayan Avrupa Bizonu’nun sayısı yaklaşık 4 katına çıktı. 17 yıl önce yaklaşık bin 800 Avrupa Bizonu tespit edilirken 2020 yılındaki raporda bu sayı 6 bin 200’e çıktı.