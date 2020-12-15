31 hayvan ve bitki türünün nesli tükendi

Güncellenen listeye göre, Güney Çin Denizi’ne özgü bir köpek balığı, Orta Amerika’ya özgü üç kurbağa türünün neslinin tükendiği belirtilirken Filipinlere özgü 15 tatlı su balığı türü ve Lanao Gölü ve Filipinler’de yaşayan 17 tatlı su balık türünden 15’inin neslinin tükendiği, diğer ikisinin kritik tehlike altında olduğu veya muhtemelen neslinin tükendiği duyuruldu.

BALIK TÜRLERİ AŞIRI AVLANMA SEBEBİYLE YOK OLDU

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, köpekbalığı ve balık türlerinin aşırı avlanma ile yok edildiğini, kurbağaların ise mantarlarda bulunan bulaşıcı bir hastalıkla neslinin tükendiğinin altını çizdi. Birlik, Orta ve Güney Amerika’daki 22 kurbağa türünün de, tehlike altında olduğunu, hatta bir bölümünün muhtemelen soylarının tükenmiş olduğunu belirtti.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği Biyoçeşitliliği Koruma Grubu’nun küresel direktörü Dr. Jane Smart, Amazon Nehri’nde bulunan bir tatlı su yunusu türü olan Tucuxi’nin, aşırı avlanma, iklim değişikliği ve kirlilik nedeniyle soyunun tükendiğini belirtirken dünya çapında canlı türlerinden en az 35 bin 765 türün ise yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

MEŞE AĞAÇLARI YOK OLMA RİSKİ ALTINDA