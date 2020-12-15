Gözay: Hizmet ettikleri halk için ‘yetkililer’ kaynak ayırmak zorunda

Birleşik Taksiciler Birliği Başkanı Kemal Gözay, Bulaşıcı hastalıklar Üst Komitesi’nin taksiciler ile ilgili aldığı kararı eleştirdi.

Birleşik Taksiciler Birliği Başkanı Kemal Gözay, covid-19 nedeniyle bir kaç sektör dışında herkesin dar boğazda olduğunu hatırlatarak “Maddi olarak zaten çökmüş durumda olan taksiciler devletin ‘emri’ ile bu plastiği veya benzeri bölmeyi hangi para ile yaptıracak ya da daha da komiği nereden kimden bu ürünü temin edecek?” dedi.

Açıklama şöyle:

TEMELSİZ EMİRLER VE TAKSİCİLER

Coronavirüs hayatımızı öyle ya da böyle derin bir şekilde etkiledi bu bilinen bir gerçeklik ve bir müddet daha etkilemeye devam edecek. Toplum olarak zaten huzursuz ve umutsuz bir dönemden geçerken devleti yönetenlerin liyakatsizliği bir kenara iş bilmezliği de bu işin içine eklendi.

Maliye bakanlığı bir krizin içerisine girecek bu yakındır, ekonomik olarak bir krizin içine doğru giriyoruz. Yeni yıl kutlamaları yasaklandı, yarın o bir gün ‘eve kapanma’ süreci de başlayabilir. Birkaç sektör dışında hemen hemen herkes darboğazda bunu görmek ve algılamak için çok fazla çaba sarf etmeye gerek yok.

Taksicilik sektörünün içerisine girdiği batağın tarifi de imkansız herkesin Corona taşıyıcısı olma ihtimaline rağmen ekmek parası peşinde koşan taksiciler bir de yetkililerin iş bilmezliği ile uğraşmak zorunda. Devletin taksicilere yağdırdığı emirlere göre yolcu ile şoför arasında branda ya da plastik gibi şeffaf bir bölme olması lazım. İyi güzel de bunu yaparken ‘devlet’ taksicilerin mevcut durumlarından haberdar mı? Eğer haberdar ise kötü değilse daha kötü. Toplumun taksicilere yorumu malum bu meslekten olmayan herkes sizin haliniz vaktiniz yerinde derken acaba kaç tane taksicinin çoluğunu çocuğunu okutmak, ailesini geçindirmek için bahsi geçen virüsün varlığına rağmen direksiyon sallamakta. Maddi olarak zaten çökmüş durumda olan taksiciler devletin ‘emri’ ile bu plastiği veya benzeri bölmeyi hangi para ile yaptıracak ya da daha da komiği nereden kimden bu ürünü temin edecek?

Düşüncesiz bir anlayış ile ‘biz yapın dediğimizde siz de yapmak zorundasınız’ diye hareket eden ‘yetkililer’ otel ve kumarhane işletmecilerinden çekindikleri kadar halktan da çekinseler gerçek görevlerinin halka hizmet etmek olduğunu ‘idrak’ edecekler. Bir meselenin gerçekleşmesini taksicilerden isterken önce kaynağı ayırmak ve nasıl yapılacağını aktarmak zor olmaması lazım. Burada hükümet edenlere değil sözüm kamu yönetimi içerisinde yer alan yetkilileredir. Aylık maaşlarını rahat rahat alırken onlar taksiciler ve diğer özel sektör çalışanlarının kimi zaman günü geçirmekte bile zorlandıklarını unutmasınlar. Toplumsal anlamda bir kaosa gittiğimizin bilincinde olmaları gereken bu zamanda ‘emirler’ ile bir sorunu idare etmeye çalışmak diyalogdan yoksun toplumsal normları hiçe sayan sonrayı göremeyen bir yönetim anlayışıdır. Son kertede eğer bir uygulamaya veya yeniliğe gidilecekse neyin nasıl yapılacağını aktarmak ve bu olağanüstü dönemde hizmet ettikleri halk için ‘yetkililer’ kaynak ayırmak zorundadırlar.

Kemal GÖZAY

Birleşik Taksiciler Birliği Başkanı