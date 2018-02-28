Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Özdemir Berova “Eğitimde devlet politikası ve müfredat oluşturma çalışması” hakkında konuştu. Berova, eğitimin devlet politikası olması gerektiği söylemlerinin altının doldurulması gerektiğini ifade etti.

“Devlet politikası, bir ülkenin belli konularda belli organizasyonlarında ve belli kamusal düzenlemelerinde oluşturduğu kırmızı çizgilerdir” diyen Berova, bu konudaki politikanın Anayasa ve Milli Eğitim Yasası’nda net olarak ifade edildiğini kaydetti.

Temel eğitim programının zaten hazırlanmış olduğunu dile getiren Berova, eğitimde devlet politikası konusunda kendi dönemlerinde yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Berova, yeni bir “yap-boz sistemi” oluşturulmamasının önemine işaret etti.

Milli değerlere sahip çıkan nesiller yetiştirmenin tüm yetkililerin boynunun borcu olduğunu dile getiren Berova, yeni dönemde yapılacak icraatların takipçisi olacaklarını söyledi.

Özyiğit: Müsteşarımı atamaktan daha doğal hakkım yok

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, geçmiş dönemde yapılan çalışmaları göz ardı etmediklerini, bu çalışmaların kendileri için oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

Ülkede yapılan eğitim şuralarına değinen Özyiğit, şuralarda alınan kararlardan bahsetti.

Okul öncesi eğitimin hala zorunlu örgün eğitim kapsamında olmadığını kaydeden Özyiğit, bu konuda atılması gereken adımlar olduğunu dile getirdi.

Eğitimin ilgili kesimlerle birlikte ele alınacağını dile getiren Özyiğit, “yap-boz” yaklaşımından uzaklaşmak gerektiğini anlattı. Özyiğit, hem gün içinde, hem de yıl içindeki eğitim süresinin ülkenin koşullarına göre akılcı şekilde ele alınması gerektiğini söyledi.

Bakan Özyiğit ülkenin kalıcı bir eğitim politikasına sahip olması için çalışacaklarını belirtti.

Müşavirlik konusuna da değinen Özyiğit, müsteşarını atamaktan daha doğal bir hakkı olamayacağını dile getirdi.