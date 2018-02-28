Denktaş’tan Emekli Olacak Havutçu’ya Hediye

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde konuşmaların ardından 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın genel gerekçeleri okunarak görüşmelere geçildi.
TATAR
Tasarının bütünü üzerinde ilk sözü alan Komite Başkan Vekili UBP Milletvekili Ersin Tatar, yeni bütçede önemli olanın insanlara bir şeyler verilip verilememesi olduğunu söyledi.
Türkiye’nin yaptığı katkılarda reel olarak bir azalma olduğunu, bundan bir şikayetleri olmadığını ifade eden Tatar, ülkenin toplam yapılabilecek bütçesinin büyüklüğünün en fazla 6 milyarı olabileceğini kaydetti.
Tatar, bütçeye müdahale edilip, arttırılıp, azaltılabilmesinin komitede mümkün olabileceğini belirterek, onun için ayrıntılı değerlendirmenin burada yapılması gerektiğini, komiteden sonra buna müdahalenin mümkün olamayacağını kaydetti.
Tatar, KKTC ekonomisinin gelişmesi için hükümetleri döneminde yaptıkları çalışmalara değindi ve su projesi gibi bir çok işin bugün de devam ettiğini söyledi.
Hükümetleri döneminde ek mesailerde yapılan düzenlemelere değinen Tatar, etkin denetim ile yapılan işlerin başarıya ulaştırıldığını kaydetti.
Tatar, yapılan çalışma nedeniyle Maliye Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.
AMCAOĞLU
Tasarının madde madde görüşülmesine geçilmeden önce söz alan komite üyesi UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, kendi ayakları üzerinde durabilen bir mali yapıdan söz edilmesinin mümkün olduğunu, ancak buna rağmen gider ve gelir atışındaki yüzde 4’lük oranın net bir şekilde göze çarptığını söyledi.
DENKTAŞ’TAN EMEKLİ OLACAK HAVUTÇU’YA HEDİYE
Amacoğlu’ndan kısa bir ara isteyen Maliye Bakanı Serdar Denktaş, emekli olması nedeniyle bugün son bütçesini hazırlayan Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutçu’ya küçük bir hediye verdi.
Havutçu da, kendisine sürpriz olduğunu ifade ederek, yaş itibarıyla hizmetlerinin sonuna geldiğine işaret ederek, kamuda hep görevinin en iyisini yapmaya çalıştığını anlattı.
AMCAOĞLU
Kısa aranın ardından yeniden söz alan UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, bütçe içindeki lokomotif sektörlere yapılacak teşviklerin doğru zamanlarda, doğru miktarlarda yapılması için katkı koymaya devam edeceklerini kaydetti.
Eksik gördükleri noktalarda, eleştiri ve çözüm önerilerini sunacaklarını ifade eden Amcaoğlu, bundan sonraki iyi niyet ve samimiyetin iyi noktalara çekilmesi için üzerlerine düşen görevi gerçekleştireceklerini belirtti.
Konuşmalar ardından bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, tasarının madde madde görüşülmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
Ardından kurumların bütçeleri ele alınmaya başlandı. Komitede ilk olarak Cumhurbaşkanlığı bütçesi ele alınacak.
Komite toplantısına Cumhurbaşkanlığı’ndan yetkililerin katılımı için 10 dakika ara verildi.
CUMHURBAŞKANLIĞI BÜTÇESİ
Komitede bugün ilk olarak 33 milyon 487 bin 300 TL olarak öngörülen Cumhurbaşkanlığı bütçesi ele alınacak.