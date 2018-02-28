Alman araştırma gemisi Kıbrıs açıklarına geliyor

Hamburg Üniversitesi araştırma gemisi “R/V Maria S. Marian” gemisinin, Rum sözde MEB’indeki 4, 5, 6 ve 7’inci parsellerinde bilimsel araştırma yapmak amacıyla, 3-4 Mart tarihinde Kıbrıs açıklarına gelmesinin beklendiği belirtildi.

Politis gazetesi, “Maria S.Merian Gemisinin Planlı Gelişi-Türk Navtex’i İmaj Yaratma” başlıklı haberinde, Alman araştırma gemisinin, araştırma yapmak amacıyla, 3-4 Mart tarihinde Kıbrıs açıklarına gelmesinin (sefer yapmasının) beklendiğini yazdı.

Gazete ilgili Rum makamlarının, Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yapmış olduğu açıklamalara dayanarak, Alman araştırma gemisinin, gerek Güney Kıbrıs gerekse Yunanistan’dan yasal izin aldığını, tüm bölge için Türkiye tarafından yayınlanan Navtex’in ise usule aykırı olması nedeniyle bunun, anti- Navtex’le iptal edildiğini savundu.

Habere göre, Rum Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi Komutanı (KSED) Kostas Fitiris, KİPE’ye yaptığı açıklamada Hamburg Üniversitesi’nin, Girit’ten Kıbrıs’a olan bölgede bilimsel araştırma yapmak amacıyla, Türkiye, Yunanistan ve Güney Kıbrıs olmak üzere 3 ülkeden ayrı ayrı izin istediğini belirtti.

Fitiris, ayrı ayrı izinlerin, her ülkeye denk gelen MEB bölümleri için istendiğine de dikkati çekti.

Alman gemisinin, Rum Yönetimi’nden, Rum sözde MEB’inin 4, 5, 6 ve 7’inci deniz parselleri için izin istediğini ve bunun verildiğini ifade eden Fitiris, Yunanistan’ın da, Girit’in güney bölgesi için ikinci izni verdiğini söyledi.

Fitiris, “Kıbrıs ile Girit arasındaki bölgenin bir bölümünün Türkiye’nin sorumluluğu kapsamında olması durumunda geminin, sadece bu bölüm için Navtex yayımlama sorunluluğuna sahip olacak Türkiye’den izin isteyebileceğini” de ifade etti.

Fitiris, geminin, tüm izinleri aldığını, Türklerin ise “Girit’ten Kıbrıs’a kadar olan tüm bölge için Navtex yayımlayarak durumdan faydalanma durumuna gittiğini” de ileri sürdü.

KSED Komutanı Fitiris, ayrıca geminin şu anda Girit Kandiye’de bulunduğunu ve araştırmaya Yunanistan bölgesinden başlayacağını, bunun akabinde Kıbrıs açıklarına gideceğini, KSED’in ise ilgili Navtex’i yayımlamasının beklendiğini ifade etti.

Fitiris, Türklerin, Girit’ten Kıbrıs’a kadar olan tüm bölgeden sorumlu olduğunu herkese göstermek ve herkesi yanıltmak için, kendi başlarına Navtex’ler yayınladığını, kendilerinin bunu iptal ettiğini ve geminin bölgeye gelmesiyle yeni Navtex yayımlayacaklarını belirtti.

Türk Navtex’inin 23 Şubat’ta yayınlandığını KSED’in ise kısa bir süre sonra anti-Navtex yayımladığını kaydeden Fitiris, Türkiye’nin yayınladığı Navtex’in tamamen usule aykırı olduğunu iddia ederek, bu nedenden dolayı bunun iptali için anti-navtex yayınladıklarını söyledi.

Politis gazetesi ilgili haberinde “Milliyet” gazetesinde yer alan, “Türkiye’den, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ı Çıldırtan İzin” başlığıyla yer alan Akdeniz’de bilimsel araştırma yapmakta olan Alman gemisininin, Girit ve Kıbrıs arasındaki bölüm için Türkiye’den izin istediği, Türkiye’nin de, Girit ve Kıbrıs arasındaki 580 kilometrelik alan için Navtex yayımlayarak gemiye izin verdiği şeklindeki habere de atıfta bulundu.

Gazete Rum makamlarının bilgilendirmesine dayanarak geminin, Hamburg Üniversitesi adına su örneklemesi ve analizi yapacağını yazdı.

Haravgi gazetesi ilgili haberi “Şimdi De Navtex’le, Anti-Navtex Savaşı” başlığıyla aktardı.

Alithia gazetesi ise “Navtex’lerle Oyun” başlığını kullanırken Fileleftheros gazetesi “Lefkoşa Geri Adım Atmıyor” başlıklı bir başka haber içerisinde yer “Navtex İle İmaj Yaratma Savaşı” alt başlığıyla, ilgili habere yer verdi.