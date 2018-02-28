Cumhurbaşkanlığı Bütçesi Oy Birliği ile Kabul Edildi

Cumhurbaşkanlığı’nın 33 milyon 487 bin 300 TL olarak öngörülen bütçesi komitede oy birliğiyle kabul edildi.

KKTC’nin 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Meclis Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’ndeki görüşmeleri devam ediyor.

Komitede ilk olarak 33 milyon 487 bin 300 TL olarak öngörülen Cumhurbaşkanlığı bütçesi ele alındı.

TATAR

İlk sözü alan Komite Başkan Vekili UBP Milletvekili Ersin Tatar, cumhurbaşkanlığının ödeneklerinin önemine dikkat çekerek, artışın tadil ödeneklerden kaynaklandığını, bu konuda bilgi alabileceklerini ümit ettiğini belirtti.

Kıbrıs konusunda oluşacak finansal ödenekleri kim tarafından karşılanacağı konusunda net bir bilgi alamadıklarını söyleyen Tatar, başka bir önemli konu olan Taşınmaz Mal Komisyonu’na da finans kaynağı yaratılması gerektiğini söyledi.

Gaz ve petrol konusuna değinen Tatar, İtalyan firmasının çalışmasından çekilmesini Türk diplomasisinin başarısı olarak nitelendirdi ve tekrar bir görüşme süreci başlayacaksa hangi zeminde başlayacağının çok önemli olduğunu ifade etti.

Tatar, masaya ne şartlarda dönüleceğinin ortaya konması gerektiğini vurguladı.

TAÇOY

Komite üyesi UBP Milletvekili Hasan Taçoy da, Cumhurbaşkanlığı bütçesine oylarının olumlu olacağını kaydetti.

Kıbrıs konusunda yaşanan ve yaşanacak faaliyetlere cevap verilmesi gerektiğini ifade eden Taçoy, yarın Cumhurbaşkanı’nın BM Barış Gücü Operasyonları Genel Sekreter Yardımcısı Lacroix ile yapacağı görüşmenin önemine işaret etti.

Taçoy, yarınki görüşmenin önümüzdeki süreçte bir müzakere sürecinin önünü de açabileceğini görüşünü dile getirerek, masaya gidilecekse, masadaki duruşun ne olacağını, bu konuda siyasi parti ve milletvekillerinin de bilgilendirilip, bilgilendirilmeyeceğini hakkında bilgi istedi.

Karpaşa ve Maronitlerin durumunun ne olacağını soran Taçoy, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasına alet ve edevat için bir katkı ayrılmadığının dikkatini çektiğini ve Milli Arşiv için ayrılan katkı payının çok cüzi bir rakam olduğunun gözüne çarptığını dile getirdi.

Taçoy, geçen yıl ile bu yıla arasındaki farkın nereden kaynaklandığını sordu.

BEROVA

Daha sonra söz alan UBP Milletvekili Özdemir Berova, Cumhurbaşkanlığı makamının önemine işaret ederek, geçmiş dönemde Cumhurbaşkanlığı’na Metehan bölgesinde bir arazi tahsis edildiğini, bu araziye ıslah evi projesi yapılacağı ifade edildiğini kaydetti.

Yenikent bölgesinde bir ilkokul olmaması nedeniyle, bu bölgenin Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilmesinin talep edildiğini ancak olumsuz yanıt alındığını anlatan Berova, ancak bu yılki bütçe içinde böyle bir kalem olmadığının görüldüğünü, bu konuda hangi adımın atılacağını sordu.

CANDAN

CTP Milletvekili Armağan Candan da, Derinya ve Aplıç kapılarının açılma çalışmalarının ne aşamada olduğunu, gündeme gelen Maronit açılımı ile hangi noktada olduğunu sordu.

Aktif olan komitelerin ne olduğu konusunda da bilgi almak isteyen Canadan, Karpaz’da yaşayanlar hakkındaki vergi düzenlemesi konusunda gelinen noktayı öğrenmek istediğini kaydetti.

Candan, Senfoni Orkestrasının ayrı bir noktada olmasına ilişkin çalışma ve girişimlerin ne durumda olduğunu sordu.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş bir soruya yanıt vermek istediğini belirterek, Cumhurbaşkanlığı’nın örtülü ödeneğinin bulunmak zorunda olduğunu vurguladı ve Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneği reddetse bile Maliye Bakanlığı tarafından onun bütçeye konmak zorunda olduğunu kaydetti.

Denktaş, bu sorunun deneyimli bir parti olan UBP’den gelmesinin de kendisini şaşırttığını kaydetti.

HÜDAOĞLU

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu da, bütçenin Cumhurbaşkanlığı’nın faaliyetlerini yürütebilmesi için en önemli araç olduğunu kaydetti.

En etkin fonksiyon için gerekli, israftan uzak bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Hüdaoğlu, bütçe içinde giderek bir çeşitlendirme için çalıştıklarını söyledi.

Bunun için en önemli düzenlemenin Senfoni Orkestrası konusunda yapıldığını aktaran Hüdaoğlu, dünya bankası konusunda kendilerine raporlanmış bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Kıbrıs konusunda ise verilmiş hiçbir şey olmadığını ifade eden Hüdaoğlu, önemli olanın bundan sonra yürütülecek çalışmaların bir bütünlük içinde olması olduğunu kaydetti.

Senfoni Orkestrası’nın ihtiyaçları için Mal ve Hizmet Alımları içinde bir kaynak ayrıldığını ifade eden Hüdaoğlu, orkestrada yapılacak işlerin bütçeye yük olmamak adına, zamanla yavaş yavaş tamamlanmasının öngörüldüğünü söyledi.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin büyük bir finansmanın esas olarak dış kaynaklarla yürütüldüğünü belirten Hüdaoğlu, bu konuda bir miktar kaynak ayrılsa da, esas olanın KKTC bütçesine yük olmamak olduğunu dile getirdi.

Islah evine ihtiyaç bırakmayacak daha büyük bir proje hedeflendiğini ifade eden Hüdaoğlu, projenin devletin bütününü ilgilendiren bir proje olduğu için Cumhurbaşkanlığı kalemine yazılmasının doğru olmadığını kaydetti.

Eğitim Bakanlığı’na verilmemesinin, yapılan araştırmalarda yerin okul yapımına uygun olmadığının anlaşılması sebebiyle olduğunu ifade eden Hüdaoğlu, Maronit açılımı için geçmiş hükümet döneminde görevlendirilen teknik bir ekip olduğunu, kapsamlı rapor hazırlandığını şu anda bu açılımla ilgili seçim dönemi araya girdiği için bir kesinti yaşandığını anlattı.

Yeni hükümetin göreve gelmesiyle konunun netleştirileceğini aktaran Hüdaoğlu, Derinya ve Aplıç kapılarının ilgili devlet birimlerinin uhdesinde olduğunu, Güneyle ilgili bazı sıkıntılar olduğunu aktardı.

KKTC en hızlı şekilde refleks sergileyebilecek durumda olduğuna işaret eden Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Karpaz’a giden yardımlar konusundaki uygulamanın yanlış olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Hüdaoğlu, konun yeni hükümetle görüşüleceğini ifade etti.

Senfoni Orkestrasının ayrı bir noktada olmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini, kaynak yaratılır yaratılmaz, bu yıl olmasa bile bir sonraki yıla bunun çözüleceğini kaydetti.

Örtülü ödenek konusuna değinen Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bu ödeneği kullanmayacağı yönündeki sözünden herhangi bir geri adım atmak niyetinde olmadığını vurguladı.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı bütçesi oy birliği ile kabul edildi.

45 dakika öğle arası verilen komitede, daha sonra 28 milyon 770 bin 400 TL olarak öngörülen Cumhuriyet Meclisi bütçesi ele alınacak.